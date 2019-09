‘Ik kan weinig PSV’ers noemen die in Amsterdam in de basis zouden staan’

De titelstrijd lijkt dit seizoen opnieuw tussen Ajax en PSV te gaan, verwacht ook oud-international Jan Peters. De oud-voetballer van onder meer AZ en Atalanta verwacht dat het team van trainer Erik ten Hag op basis van kwaliteit aan het einde van de rit aan het langste eind trekt. De twee titelkandidaten staan aanstaande zondag tegenover elkaar in het Philips Stadion.

Ajax was zaterdag met 4-1 te sterk voor sc Heerenveen, terwijl PSV overtuigend met Vitesse afrekende: 5-0. Deze week komen de twee Nederlandse topclubs in actie in Europa, waarna zondag de confrontatie in Eindhoven wacht. “Om eerlijk te zijn denk ik dat Ajax puur op kwaliteit de veel betere ploeg is”, reageert Peters in De Telegraaf. “In de voorgaande speelronden heeft PSV nog weinig indruk op mij gemaakt. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat de ploeg van Erik ten Hag met ruime cijfers gaat winnen. Ajax werkt immers als een rode lap op een stier in Eindhoven en PSV is een vechtmachine. Dat die ploeg groeiende is hebben ze tegen Vitesse bewezen. Maar als je de selecties van Ajax en PSV naast elkaar legt, kan ik weinig PSV-spelers noemen die in Amsterdam in de basis zouden staan. Wellicht Donyell Malen, maar hij is denk ik de enige.”

De PSV-spits was afgelopen zaterdag goed voor alle vijf de doelpunten. Peters heeft hoge verwachtingen van de voormalig jeugdspeler van Ajax en Arsenal. “Hij kreeg vorig seizoen ook al lovende kritieken, maar had op de spitspositie natuurlijk wel concurrentie van Luuk de Jong. Nu krijgt hij het volle vertrouwen van trainer Mark van Bommel en laat hij zijn klasse zien”, aldus Peters, die de kwaliteiten van de Oranje-international benoemt. “Donyell is op zijn sterkst wanneer er ruimte achter de laatste linie van de tegenstander ligt. Zijn voornaamste verbeterpunt ligt in de kleine ruimte. Dat zag je bijvoorbeeld bij de interland tegen Estland. Dan heeft hij het moeilijker en daarin kan hij nog groeien. Maar hij is pas twintig jaar en kan zich nog volop ontwikkelen.”

Peters ziet ook bij Mohamed Ihattaren nog veel ruimte voor verbetering. De zeventienjarige aanvallende middenvelder maakte een wisselvallige indruk op de oud-international. “Je ziet dat de kwaliteit er bij Ihattaren vanaf druipt, maar hij voetbalt nog wel een beetje als een A-junior. Daarmee bedoel ik dat hij soms wat laconiek is”, zegt Peters. “Er zijn momenten dat hij beter moet inzien wat de wedstrijd op dat moment vraagt. Maar dat is ook niet zo gek op die leeftijd. Het is wel een jongen voor wie je naar het stadion komt. Hij is creatief, heeft een goed schot, een individuele actie en weet medespelers vrij voor de goal te zetten.”