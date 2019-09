Ontketende Ibrahimovic aan de basis van monsterzege LA Galaxy

Los Angeles Galaxy heeft zondagnacht weinig heel gehouden van Sporting Kansas City. De bezoekers werden met 7-2 opzij gezet, mede door drie doelpunten van Zlatan Ibrahimovic. Het team van Guillermo Schelotto kon een overwinning goed gebruiken, want door de tegenvallende resultaten was LA Galaxy afgezakt naar de achtste plaats.

De wedstrijd begon nog goed voor Kansas City, want na 24 minuten spelen kwamen de bezoekers via ex-FC Twente-speler Felipe Gutiérrez nog op voorsprong. Het antwoord van de thuisploeg liet vervolgens niet lang op zich wachten. Er stond iets meer dan een half uur op de klok toen LA Galaxy een strafschop kreeg en Ibrahimovic plaats nam achter de bal. Doelman Tim Melia keerde zijn inzet in eerste instantie, maar in de rebound was de Zweedse spits er als de kippen bij om de 1-1 te maken.

Pas in de tweede helft liep LA Galaxy ver weg van Kansas City. Vlak na rust tekende Joe Corona van dichtbij met het hoofd voor de 2-1. De tweede helft was nog geen zes minuten oud toen Ibrahimovic zijn tweede van de avond maakte. De routinier werd vanaf de rechterflank aangespeeld door Rolf Feltscher, kapte zijn tegenstander kinderlijk eenvoudig uit en werkte de 3-1 binnen. Kansas City hoopte op de aansluitingstreffer, maar liep in het mes. Carlos Antuna stond op de goede plek en tikte de 4-1 binnen.

Kansas City was rijp voor de slacht en kreeg het ene na het andere tegendoelpunt te verwerken. Sebastian Lletget tekende met het hoofd voor de 5-1 en 6-1, waarna Ibrahimovic de 7-1 maakte. Hij ging er op de linkerflank vandoor en schoof de bal in de verre hoek binnen, wat zijn 26ste doelpunt van het seizoen was. Gutiérrez bepaalde de eindstand nog op 7-2. Door de ruime zege klimt LA Galaxy naar de vijfde plaats op de ranglijst.