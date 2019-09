PSG - Real Madrid: Record van piepjonge Lionel Messi loopt gevaar

Paris Saint-Germain en Real Madrid zijn elkaars tegenstander in de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League. De ploeg van coach Thomas Tuchel won vijf van de eerste zes officiële duels dit seizoen, inclusief de Trophée des Champions, en verloor alleen van Stade Rennes (2-1). Real Madrid staat na vier speeldagen in LaLiga op acht punten en kreeg al zes tegendoelpunten om de oren. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Parc des Princes, woensdagavond vanaf 21.00 uur.

O Dit is de negende officiële wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid in Europa. Vier van de voorgaande acht ontmoetingen vonden in het Champions League-toernooi plaats: in 2015/2016 en 2017/18.

O Paris Saint-Germain heeft niet één van de laatste vijf officiële ontmoetingen met Real Madrid in winst omgezet: twee remises en drie nederlagen. Vier van deze vijf duels waren in de Champions League en Real Madrid won elk van de laatste drie confrontaties.

O Real Madrid leed afgelopen seizoen drie nederlagen in de Champions League. Dat zijn er meer dan in welk Champions League-seizoen dan ook sinds 2012/13, toen men eveneens driemaal als verliezer van het veld stapte. Twee van deze nederlagen vonden in de groepsfase plaats; dat was het hoogste aantal in die fase van het toernooi sinds 2008/09 (ook twee).

O In de geschiedenis van de Champions League heeft Real Madrid het hoogste doelpuntengemiddelde per wedstrijd: 2.13. Paris Saint-Germain staat met 1.97 op een derde plaats, terwijl Barcelona (2.02) de twee clubs van elkaar scheidt.

O Paris Saint-Germain verloor niet één van de laatste 21 thuisduels in het Parc des Princes in het kader van de groepsfase van de Champions League: 15 overwinningen, 6 remises. De laatste thuisnederlaag in de groepsfase was in december 2004 tegen CSKA Moskou (1-3).

O Geen enkel team kwam in elk van de laatste twee Champions League-seizoenen tot meer doelpunten in de groepsfase dan Paris Saint-Germain: 25 doelpunten in 2017/18 (een record in de groepsfase) en 17 doelpunten in 2018/19.

O Real Madrid kwam in elk van de laatste 28 Champions League-duels onder leiding van Zinédine Zidane tot scoren. De laatste keer dat men het vijandelijke doel niet vond, was in april 2016 tegen Manchester City (0-0).

O Kylian Mbappé staat op 14 goals in de Champions League en zal woensdag 20 jaar en 272 dagen zijn. De jongste voetballer ooit met 15 goals in het toernooi was Lionel Messi, die nummer vijftien liet aantekenen toen hij 21 jaar en 289 dagen oud was.

O Karim Benzema was in zijn laatste tien Champions League-optredens voor Real Madrid bij negen doelpunten betrokken: twee assists en zeven treffers.

O Kylian Mbappé kan pas de tweede voetballer van 21 jaar of jonger worden die in vier verschillende Champions League-seizoenen trefzeker is. De enige voetballer die daar tot dusver in slaagde was Karim Benzema in 2005/06, 2006/07, 2007/08 en 2008/09. In de historie van de Europa Cup, tussen 1955 en 1992, lukte dat alleen Wlodzimierz Lubanski in 1963/64, 1964/1965, 1966/67 en 1967/78.