Ajax - Lille OSC: de dramatische reeks van ‘les Dogues’ in Europees verband

Ajax en Lille OSC zijn elkaars tegenstander in de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League. Het team van trainer Erik ten Hag won liefst zes van de laatste zeven officiële wedstrijden. Alleen APOEL Nicosia (0-0) hield in eigen huis stand tegen de Amsterdammers. Lille won elk van de drie thuisduels in de Ligue 1 (Nantes 2-1, Saint-Étienne 3-0 en Angers 2-1), maar verloor zowel bij Amiens (1-0) als Stade Reims (2-0). Opta blikt vooruit op het duel in de Johan Cruijff ArenA, dinsdagavond vanaf 21.00 uur.

O Dit is de eerste officiële ontmoeting tussen Ajax en Lille OSC. De club uit Hauts-de-France is de zevende Franse tegenstander van Ajax in Europees verband, na Auxerre, Olympique Lyon, Olympique Marseille, OGC Nice, Paris Saint-Germain en RC Strasbourg.

O Lille OSC eindigde als laatste in de groepsfase in elk van de laatste twee deelnames aan de Champions League: 2011/12 en 2012/13. In totaal gingen zeven van de twaalf groepsduels verloren: twee overwinningen, drie remises.

O Geen enkele club in Nederland speelde meer wedstrijden in de historie van de Champions League (sinds 1992) dan Ajax: 114. PSV kwam tot dusver tot 110 duels.

O Inclusief voorrondes won Lille OSC niet één van de laatste elf Europese wedstrijden in alle competities: zes remises, vijf nederlagen. De Noord-Fransen kwamen in deze duels bovendien maar tot vijf doelpunten.

O Ajax strandde afgelopen seizoen in de halve finales van de Champions League. Dat was de beste prestatie van de Amsterdamse club sinds 1996/97, toen men eveneens net tekort kwam om zich voor de eindstrijd van het toernooi te plaatsen.

O Ajax won zes wedstrijden in het voorbije Champions League-seizoen. Dat zijn er in totaal evenveel als in de vier voorafgaande deelnames aan het toernooi: in 2011/12, 2012/13, 2013/14 en 2014/15 stapte men gezamenlijk zes keer als winnaar van het veld.

O Christophe Galtier is bezig aan zijn elfde opeenvolgende seizoen als trainer op het allerhoogste niveau van Frankrijk. Het is voor de oefenmeester van Lille OSC echter zijn vuurdoop in de Champions League.

O Alleen winnaar Liverpool (30) creëerde afgelopen seizoen in de Champions League meer zogeheten ‘big changes’ dan Ajax (26), met Hakim Ziyech (8) als smaakmaker. De spelmaker van Ajax moest alleen Lionel Messi (9) voor zich dulden, maar niemand kon aan zijn hoeveelheid schoten tippen: 56.

O Dusan Tadic creëerde afgelopen seizoen in de Champions League de meeste zogeheten ‘goalscoring changes’ van alle voetballers: 37. De aanvaller van Ajax had een ruime voorsprong op de nummer twee: Toni Kroos (29).

O Dusan Tadic was in de voorbije voetbaljaargang bij tien goals in twaalf Champions League-duels betrokken: vier assists en zes treffers. Vier van deze momenten (een treffer, drie assists) vonden in zes knock out-duels van de Serviër plaats.