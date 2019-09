‘Ik ben absoluut niet goed genoeg voor Ajax of PSV, wellicht voor Feyenoord’

Bryan Linssen ziet zichzelf niet meer transfereren binnen Nederland. De aanvaller van Vitesse heeft zijn ambitie om een stap hogerop te zetten nooit verhuld, maar geeft bij Studio Voetbal aan dat er tot dusver geen contact is geweest met topclubs uit de Eredivisie. Linssen denkt dat hij tekort komt voor Ajax en PSV, maar ziet zichzelf wel meevoetballen bij Feyenoord.

"Ik zie het in Nederland niet gebeuren, ook omdat er eerder geen contact is geweest", aldus de 28-jarige buitenspeler. "Ik ben wel transfervrij aan het eind van het seizoen, dus het zou mogelijk zijn. Ik weet het niet, het is moeilijk te zeggen." Linssen kreeg in augustus de vraag of hij zichzelf op de plek van Sam Larsson ziet voetballen bij Feyenoord. Hij gaf aan dat hij naar zijn idee wel tussen de spelers van Feyenoord past, maar benadrukt dat hij zichzelf niet beter dan Larsson noemde.

"Ik heb nooit gezegd dat ik beter ben dan Sam Larsson, maar de vraag is weleens aan mij gesteld of ik op de positie van Larsson kan spelen. Ja, dat zou zeker kunnen", legt Linssen uit. "Ik zeg niet dat ik daar thuis hoor of dat ik te goed ben voor Vitesse. Ik zou misschien mee kunnen voetballen bij Feyenoord, maar ik ben als voetballer helemaal niet te vergelijken met Larsson."

De top twee is echter een te grote stap, zo moet Linssen toegeven. Zaterdag verloor hij met zijn ploeg nog met 5-0 van PSV. "Ik vind mezelf zeker niet goed genoeg voor Ajax of PSV. Absoluut niet. Feyenoord komt daar net onder. Wellicht zou dat mijn plafond kunnen zijn. Ik denk dat ik nooit een speler zou kunnen zijn voor de echte top, maar wel de wilskracht en de winnaarsmentaliteit heb om een stapje hogerop te zetten."