Vertrek van Marcel Keizer zorgt niet voor schokeffect in aanloop naar ‘PSV’

In de eerste wedstrijd zonder Marcel Keizer als trainer is Sporting Portugal er niet in geslaagd drie punten te pakken. Onder de nieuwe trainer Leonel Pontes eindigde de uitwedstrijd tegen Boavista zondagavond in een 1-1 gelijkspel. Het was voor Sporting de laatste wedstrijd voor het treffen met PSV, donderdagavond in de Europa League.

Boavista had dit seizoen nog niet verloren en leek vastberaden om die status te behouden tegen Sporting. Al in de zevende minuut kwam de thuisploeg op voorsprong in het eigen Estádio do Bessa. Vanaf een meter of 25 legde Marlon aan voor een vrije trap, die hij in de rechterhoek wist te mikken: 1-0. Ook de 1-1 viel na ruim een uur uit een vrije trap. Bruno Fernandes had mazzel: zijn inzet werd van richting veranderd door de muur van Boavista en was daardoor onhoudbaar voor doelman Rafael Bracalli.

Sporting speelde vanaf het begin van de tweede helft met Jesé Rodríguez in de ploeg. Dertien minuten voor tijd werd de 2-1 van Boavista afgekeurd vanwege een buitenspelsituatie. In de blessuretijd moest Sporting verder met tien man, doordat Bruno Fernandes zijn tweede gele kaart kreeg. Komende week reist de ploeg van Pontes af naar Eindhoven voor de eerste groepswedstrijd van het nieuwe Europa League-seizoen.