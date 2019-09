Strootman geeft assist in krankzinnige wedstrijd tussen Monaco en Marseille

Olympique Marseille heeft zondagavond drie punten in de wacht gesleept in het Stade Louis II. Les Olympiens keken tegen AS Monaco al snel tegen een 2-0 achterstand aan, maar keerden die in een spektakelstuk met vier doelpunten op rij om. Basisspeler Kevin Strootman had met een fraaie assist een aandeel in de overwinning van Marseille, waarvan de uitslag uiteindelijk 3-4 werd.

Een ongelukkige handsbal van Boubacar Kamara leverde Monaco na zeventien minuten een penalty op, die door Wissam Ben Yedder feilloos werd benut. De spits maakte vlak daarna ook 2-0, nadat hij door Islam Slimani vrij voor keeper Steve Mandanda werd gezet. Vrijwel uit het niets kwam Marseille nog voor rust op gelijke hoogte. Dario Benedetto tikte eerst de aansluitingstreffer binnen, waarna Strootman de bal met een panklare voorzet op het hoofd van Valère Germain legde: 2-2.

Na rust ging Marseille door waarmee het de eerste helft had afgesloten: Dimitri Payet zette de bezoekers met een laag afstandsschot in de 61ste minuut op voorsprong, die vijf minuten later door Benedetto werd uitgebreid. De Argentijnse spits, die deze zomer overkwam van Boca Juniors, werd vrij aangespeeld in het strafschopgebied van Monaco en schoot knap binnen. Baldé Keita deed een kwartier voor tijd met een soortgelijk doelpunt nog iets terug voor de Monegasken, maar het mocht niet baten: 3-4.