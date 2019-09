Studio Voetbal pleit voor twee wijzigingen bij Ajax: ‘Hij had echt geen benul’

Ajax kende zaterdagavond een goede generale repetitie voor het Champions League-duel met Lille OSC van dinsdag. De ploeg van Erik ten Hag zegevierde met 4-1 over sc Heerenveen, maar toch zouden Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen twee wijzigingen doorvoeren in de opstelling. Beide tafelgasten van Studio Voetbal stelden een opstelling samen waarin Sergiño Dest en David Neres terugkeren in de basiself.

Dest kreeg, vanwege zijn recente interlandverplichtingen in de Verenigde Staten, rust in het duel met Heerenveen. Daardoor week Joël Veltman uit naar de rechtsbackpositie en nam Perr Schuurs plaats in het centrum van de verdediging. Schuurs maakte, ondanks dat hij de 3-1 voor zijn rekening nam, nog weinig indruk op de analisten. Van Hooijdonk vindt Ajax in het algemeen kwetsbaar in defensief opzicht. "Ze geven heel veel weg, veel meer dan ze vorig seizoen deden. Heerenveen kreeg drie à vier heel grote kansen."

De door Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen voorgestelde opstelling van Ajax tegen Lille OSC.

"Ik ben verre van overtuigd van wat ik gezien heb van Schuurs", voegt Van Hooijdonk daaraan toe. Hij wijst op het optreden van Schuurs voorafgaand aan een afgekeurd doelpunt van Jens Odgaard, bij een stand van 1-1. De jongeling liet zich aftroeven door de aanvaller van Heerenveen, maar door een eerdere overtreding van Lucas Woudenberg op Veltman keurde arbiter Allard Lindhout de goal af. "Schuurs zette geen druk op de bal en keek niet waar zijn tegenstander was. Hij heeft echt geen benul. Ze hebben geluk dat die goal wordt afgekeurd."

Van Hooijdonk en Janssen pleiten in het duel met Lille voor een verdediging met Sergiño Dest, Veltman, Blind en Nicolás Tagliafico. "Ik denk dat dit het meest logische is", aldus Janssen. "Dest doet het de laatste weken goed. Hij heeft wat rust gekregen. Ik vind Veltman centraal beter dan als rechtsback. Ik ben nog niet overtuigd van Schuurs." Tafelgenoot Kees Jansma zegt het volledig eens te zijn met de oud-middenvelder. Van Hooijdonk en Janssen vinden bovendien dat Quincy Promes plaats moet maken voor Neres, maar daar wordt verder niet over uitgeweid.