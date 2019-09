Gemoederen lopen op bij Rondo: ‘Waar moet Ziyech dan spelen in Oranje?!’

De interlandtoekomst van Mohamed Ihattaren en Sergiño Dest houdt de gemoederen bezig. De talenten van PSV en Ajax kunnen kiezen voor een interlandloopbaan bij respectievelijk Marokko en de Verenigde Staten, maar ook nog voor het Nederlands elftal. Aan de tafel van praatprogramma Rondo ontstond zondagavond een verhitte discussie tussen Youri Mulder en Ronald Waterreus over de mate waarop de KNVB zich moet mengen in de keuze van talenten met een dubbel paspoort.

Vorige week stelde Ruud Gullit dat het voor de KNVB geen zin meer zou hebben om talenten met een dubbel paspoort op te roepen voor vertegenwoordigende jeugdploegen, als ook Ihattaren het Nederlands elftal links laat liggen. Dat standpunt werd zondagavond opnieuw besproken door Waterreus en Mulder. "Moet vanaf nu iedere bondscoach in de jeugd eerst checken of iemand twee paspoorten heeft, en hem dan niet oproepen omdat we het risico lopen dat hij voor een ander land gaat kiezen? Dat slaat nergens op", oordeelde de voormalig keeper.

"We zullen het moeten accepteren dat jongens meerdere paspoorten hebben. Dat is gewoon een gegeven van deze tijd. En dan zullen we ook moeten accepteren dat sommige spelers wel of niet voor Nederland kiezen", voegde Waterreus daaraan toe. Mulder wil echter een actievere houding zien van de KNVB. "Het is een strijd. De Marokkaanse en de Amerikaanse bond gaan die strijd ook aan met Nederland. Die trekken aan de spelers, zeker de Marokkaanse bond. Die hebben daar zelfs Nederlanders voor in dienst genomen (Pim Verbeek, red.). Omdat dat heel goede spelers zijn."

"Het zou fantastisch zijn als Ihattaren voor Nederland zou spelen. Ziyech zou geweldig zijn geweest", zei Mulder, waarna Waterreus zich afvroeg 'waar Ziyech dan had moeten spelen' bij Oranje, in de afgelopen twee interlands. "In plaats van wie?" Mulder counterde: "Weet ik veel. Wat een onzin!" Hij benadrukte opnieuw het belang van het 'bewerken' van jonge spelers, waar hij onder verstaat: 'bellen, contact houden, interesse tonen'. "Je moet ze een beetje verleiden. Dat is met Ziyech niet gebeurd."

Waterreus ziet het belang daarvan minder in. "Waarom?! Laat die jongen gewoon zelf kiezen", betoogde de oud-PSV'er. Mulder reageerde lachend: "Omdat ze ons misschien wereldkampioen maken! Ik wil niet steeds in de finale verliezen. Met Ziyech hadden we misschien de Nations League gewonnen." Volgens Waterreus heeft Nederland echter de neiging om spelers met dubbele paspoorten te snel op te hemelen. "Vorig jaar hadden we het met zijn allen over Mazraoui. Die naam hoor ik niet eens meer. Reza Ghoochannejhad heeft ook in alle jeugdploegen gespeeld, maar het zal ons allemaal worst wezen dat hij nu voor Iran speelt. Het is puur opportunisme, en daar verzet ik me tegen."