Kluivert, Mkhitaryan en Pellegrini schitteren in ijzersterke eerste helft

AS Roma heeft de eerste overwinning van het nieuwe seizoen te pakken in de Serie A. Na twee opeenvolgende remises volgde zondagavond een 4-2 zege op Sassuolo, mede door een treffer van Justin Kluivert. Ook debutant Henrikh Mkhitaryan kwam tot scoren. Roma maakte alle doelpunten in de eerste helft, waarin het oppermachtig was en groots speelde. Na de rust kwam Sassuolo terug tot 4-2.

Mkhitaryan kreeg meteen een basisplaats bij zijn nieuwe club. De Armeniër opereerde vanaf de rechterflank; Kluivert stond opgesteld op links en begon voor de derde opeenvolgende wedstrijd in de basis. De Nederlander leek al meteen een belangrijke rol te gaan spelen, want na 110 seconden kreeg hij een strafschop na een tackle van Federico Peluso. Arbiter Daniele Chiffi liet zich echter overtuigen om nog eens naar de beelden te kijken, zag dat Peluso de bal speelde en trok zijn besluit in. Na elf minuten volgde de 1-0 alsnog: kort nadat een geplaatst schot van Dzeko door doelman Andrea Consigli uit de bovenhoek werd gehouden, kopte Bryan Cristante raak uit een corner van Lorenzo Pellegrini.

Na twintig minuten wist Dzeko de marge te verdubbelen voor Roma. De Bosniër dook na een voorzet van de opgestoomde Aleksandar Kolarov op voor Consigli en schoot raak via de keeper: 2-0. Roma speelde een ijzersterke eerste helft: de thuisploeg viel constant aan en combineerde eenvoudig. Het overwicht leidde nog voor rust tot twee extra doelpunten. Debutant Mkhitaryan nam de 3-0 voor zijn rekening: hij werd gelanceerd door Pellegrini en maakte oog in oog met Consigli geen fout. Daarna was het de beurt aan Kluivert, die een vrije doortocht had na een scherpe pass van opnieuw Pellegrini en de rechterhoek vond.

In de tweede helft was de man van drie assists dicht bij een eigen doelpunt, maar zijn van richting veranderde schot belandde tegen de paal. Kort daarna trof ook Dzeko het aluminium: de spits had een vrije kopkans, opnieuw na voorbereidend werk van Pellegrini, en trof de lat. Een monsterscore bleef dus uit. Sterker nog: Sassuolo kwam tot op zekere hoogte terug in de wedstrijd, dankzij een prachtige vrije trap van Domenico Berardi en een inzet van diezelfde aanvaller na een vlot lopende aanval. Kort daarvoor had Dzeko nog Mancini nog de paal geraakt voor Roma; Kluivert werd achttien minuten voor tijd gewisseld.