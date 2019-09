Doelpuntenspektakel in de Eredivisie evenaart eeuwrecord uit 2004

De zesde speelronde van de Eredivisie was met 46 doelpunten bijzonder productief. Slechts een keer eerder in deze eeuw werd even vaak gescoord, zo becijfert het Algemeen Dagblad. Dat was het geval op 16 mei 2004, in de laatste speelronde van het seizoen 2003/04. Het record aller tijden blijft staan op speelronde 2 van 1958/59 en speelronde 30 van 1997/98, toen 51 goals vielen.

Met 46 doelpunten komt het gemiddelde deze speelronde uit op 5,1 doelpunten per duel. De meest doelpuntrijke wedstrijd werd afgewerkt door PEC Zwolle en RKC Waalwijk: 6-2. Het duel tussen VVV-Venlo en FC Groningen (2-1) van zaterdagavond was het minst productief. Spelers die bijdroegen aan de doelpuntrijke speelronde waren onder meer Donyell Malen en Reza Ghoochannejhad: de aanvallers van PSV en PEC Zwolle scoorden respectievelijk vijf en vier keer.

Het leek er niet op dat deze speelronde het eeuwrecord zou evenaren, want FC Twente leidde tot diep in de blessuretijd nog met 1-3 bij Fortuna Sittard in de laatste wedstrijd van de dag. Omdat Amadou Ciss echter nog scoorde in minuut 95 kwam het totaal toch uit op 46 goals. Het Algemeen Dagblad benoemt ook een ander opvallend feit: zondag werden vijf doelpunten gemaakt door spelers uit Azië, een record voor een specifieke datum in de Eredivisie. In totaal scoorden Aziaten dit seizoen negen keer, even vaak als in het gehele vorige seizoen (vijf goals van Ritsu Doan, vier van Mohammed Osman).