Hevige terugval leidt tot harde woorden en besprekingen bij Feyenoord

Feyenoord stond zondagmiddag halverwege het thuisduel met ADO Den Haag met 3-0 voor, waardoor alle spanning leek verdwenen. Door eigen doelpunten van Edgar Ié en Renato Tapia in de slotfase werd het echter alsnog spannend in De Kuip, tot ongenoegen van de trefzekere Leroy Fer en ook Jaap Stam. Beiden steken na afloop hun onvrede niet onder stoelen of banken...

"Je kan het ook zien aan de koppies, denk ik. Wat we de tweede helft hebben laten zien is niet Feyenoord waardig. We zijn veel te slap in de tweede helft en dat kan je zien aan de goals die we weggeven", zegt Fer na afloop in gesprek met FOX Sports. "Ik denk dat we ook in de tweede helft goede kansen hadden en die moet je ook maken. Dan voetbal je heel anders. Dit moeten we gaan bespreken met zijn allen."

Fer benutte de tweede strafschop die Feyenoord kreeg toegekend, terwijl Rick Karsdorp de eerste strafschop voor zijn rekening nam. Stam zei voorafgaand aan de wedstrijd van Feyenoord tegen ADO al dat zijn spelers dat zelf onderling mogen bepalen. "Ik nam de tweede en Rick nam de eerste. Dat hebben we vooraf afgesproken met elkaar. We mochten van de trainer zelf uitzoeken wie hem zou nemen", aldus Fer.

"Dat was wel spannend", stelt Stam. "Dat vind je nooit leuk. Maar in de voetballerij weet je het nooit, daar hebben wij in de kleedkamer ook op gehamerd. Je gaat er dan wel vanuit dat het duidelijk is. In de tweede helft is het tempo gewoon te laag. Dan wordt het moeilijker en wordt het billenknijpen op het einde. We mogen het niet zo spannend houden", zegt de trainer in gesprek met FOX Sports.

Jan-Arie van der Heijden en Yassin Ayoub hebben weinig zicht op speeltijd bij Feyenoord en zijn teleurgesteld, erkent Stam. "Dat begrijp ik ook. Dat zijn ook jongens die bepaalde keuzes hebben gemaakt en dat is niet gelukt voor ze. Het is niet dat ze afgeschreven zijn, maar je moet keuzes maken. Als er wat gebeurt, dan kunnen we ze nog gebruiken. Uiteindelijk zijn ze nog in dienst van Feyenoord. Het is niet leuk en voor mij ook niet leuk om spelers teleur te stellen.''