Feyenoord haalt opgelucht adem na bijzondere eigen doelpunten

Feyenoord heeft zondagmiddag met moeite weten af te rekenen met ADO Den Haag. De ploeg van trainer Jaap Stam was in de eerste helft oppermachtig en wist dit ook in de score uit te drukken met een 3-0 tussenstand. Na de onderbreking kwam ADO nog terug tot 3-2 door knullige eigen doelpunten van Edgar Ié en Renato Tapia, maar daar bleef het bij. Feyenoord klimt met de nipte overwinning naar de zevende plek in de Eredivisie, terwijl ADO op de veertiende stek blijft steken.

Feyenoord moest het stellen zonder Steven Berghuis. De aanvaller moest vanwege een lichte blessure verstek laten gaan, waardoor Stam in de aanval koos voor Luis Sinisterra, Luciano Narsingh en Sam Larsson. Jens Toornstra en Nicolai Jorgensen waren daarnaast hersteld van een blessure en zaten op de bank. De fans in De Kuip hoefden niet lang te wachten op spektakel, daar Bilal-Ould Chikh binnen enkele minuten in de fouten ten opzichte van Ridgeciano Haps. Rick Karsdorp mocht vervolgens vanaf elf meter aanleggen: 1-0.

Na twaalf minuten werd het duel even stilgelegd voor de jaarlijkse knuffelregen in De Kuip. Fans van ADO gooiden knuffels naar het vak van zieke kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis. Na het schitterende tafereel liep een dominant Feyenoord uit naar een riante 3-0 voorsprong. Narsingh mocht na twintig minuten aantekenen voor de verdubbeling van de marge na een combinatie met Sinisterra, waarna Leroy Fer vlak voor rust het mocht proberen vanaf de strafschopstip na hands van Aaron Meijers. De middenvelder faalde niet en zette de 3-0 op het scorebord.

In de eerste helft had ADO niets in te brengen en ook na de onderbreking kon de ploeg van Alfons Groenendijk geen potten breken. ADO ging op zoek naar doelpunt dat hoop bood, maar Feyenoord kwam zelden in de problemen. Feyenoord speelde het duel professioneel uit. Jorgensen en Toornstra mochten na lang blessureleed invallen, terwijl Marouan Azarkan met zijn invalbeurt zijn debuut maakte voor Feyenoord.

Feyenoord verzwakte naarmate de tweede helft vorderde, waardoor ADO kon profiteren. Ié zorgde uiteindelijk voor een sprankje hoop door een voorzet van ADO knullig in eigen doel te verwerken. De verdediger wilde met een omhaal de bal wegwerken, maar het leer belandde achter doelman Kenneth Vermeer: 3-1. Het werd vervolgens nog billenknijpen voor de fans van Feyenoord, aangezien Tapia tien minuten voor tijd in eigen doel kopte: 3-2. De Rotterdamse club had hierdoor voor het eerst in zijn Eredivisie-historie twee eigen doelpunten in een wedstrijd gemaakt: Feyenoord liep verder echter geen schade op, waardoor men drie punten kon bijschrijven.