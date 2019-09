Luuk de Jong en Sevilla juichen en pakken koppositie in LaLiga

Sevilla heeft zondagmiddag de koppositie in LaLiga veroverd dankzij een 0-1 overwinning op Deportivo Alavés. Middenvelder Joan Jordán tekende in de slotfase van de eerste helft middels een bekeken vrije trap voor de minieme zege van de nieuwe koploper in Spanje. Luuk de Jong deed bij de bezoekers uit Sevilla zeventig minuten mee, maar de aanvaller wist opnieuw niet tot scoren te komen.

Lucas Ocampos, in de afgelopen transferperiode overgenomen van Olympique Marseille, kreeg in de eerste helft twee goede mogelijkheden om de score te openen namens Sevilla. Alavés-doelman Fernando Pachecho maakte echter in beide gevallen de inzet van Ocampos op vakkundige wijze onschadelijk. Jordán was wel succesvol met een vrije trap in de 37ste minuut die over de muur van Alavés scheerde en vervolgens in de korte hoek verdween.

Het spelbeeld bleef onveranderd in de tweede helft, daar Sevilla de dominant ploeg bleef tegen de thuisspelende ploeg. De Jong, die nog immer op zijn eerste doelpunt in Spaanse dienst wacht, werd weinig in stelling gebracht en moest twintig minuten voor tijd wijken voor Javier Hernández, die op de slotdag van de transfermarkt overkwam van West Ham United. Even daarvoor werd doelpuntenmaker Jordán afgelost door Nemanja Gudelj. Sevilla trok de minieme voorsprong professioneel over de streep en springt over Atlético Madrid en Real Madrid heen in de stand.