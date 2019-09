Droomdebuut Reza Ghoochannejhad een ‘mooi’ antwoord op ‘alle bullshit’

Reza Ghoochannejhad schreef zondagmiddag geschiedenis door als invaller vier keer te scoren voor PEC Zwolle bij zijn debuut tegen RKC Waalwijk (6-2). Na afloop is de aanvaller uiterst content met zijn inbreng. "Dit is een droomdebuut. Je komt bij Zwolle, je wilt het team te helpen en je komt er in om iets te forceren", zegt Ghoochannejhad in gesprek met FOX Sports.

Ghoochannejhad is de eerste speler in de Eredivisie-historie die als invaller vier keer scoort in een Eredivisie-duel en de spits is ook de eerste speler die vier keer scoort bij zijn debuut voor een club in de Eredivisie. "Je debuut maken, invallen, je maakt er vier en je wint overtuigend, dan mag je trots zijn. We hebben het publiek vermaakt", aldus de aanvaller, die zijn optreden 'een mooi antwoord' vindt.

“Een antwoord op alle bullshit zich heeft afgespeeld, al die randzaken”, doelt de routinier op het feit dat trainer John Stegeman afgelopen week een eenzijdig ongeluk veroorzaakte met teveel alcohol op. “We hebben als team laten zien dat we er niet onder hebben geleden. We hebben deze week keihard gewerkt en de uitslag is er vandaag. Een prachtige dag.”

“Dat de fans nu elke week vier goals verwachten? Dat is niet realistisch”, lacht de smaakmaker. “Je hebt nu wel je visitekaartje afgegeven. Ze weten nu wie ik ben. Ik ga mijn best doen voor Zwolle en we proberen zo ver mogelijk te komen met Zwolle”, aldus Ghoochannejhad. Stegeman zegt trots te zijn op de overwinning. De trainer beseft dat veel ogen deze zondag op hem waren gericht na het incident.

“Het stemt mij wel trots, maar het moet er niet toedoen dat ik iets doms heb gedaan in mijn leven. Het doet me goed dat ik trainer mag blijven bij PEC en het is fijn dat de groep zich vandaag opricht”, zegt de coach bij de NOS. “Het is fijn dat de mensen mij steunen in een donkere fase van mijn leven. Daar ben ik PEC dankbaar voor. Zelf heb ik ook nagedacht over ontslag, maar wie ben ik om weg te lopen voor de situatie."