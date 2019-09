Lasse Schöne loopt met Genoa in extremis tegen eerste nederlaag aan

Genoa heeft zondagmiddag de eerste nederlaag in dit Serie A-seizoen geleden. Basisklant Lasse Schöne en consorten moesten in eigen huis het hoofd buigen voor Atalanta, dat diep in blessuretijd voor de tweede keer toesloeg: 1-2. Bij Atalanta speelde Hans Hateboer de volledige wedstrijd, terwijl Marten de Roon als invaller meedeed.

In een bijna gelijkopgaande wedstrijd produceerde Atalanta iets meer kansen. Halverwege de tweede helft kwamen de bezoekers langszij via een strafschop, die werd benut door invaller Luis Muriel: 0-1. In blessuretijd kreeg Genoa nog een penalty. Danny Criscito faalde niet vanaf elf meter: 1-1. Toch ging Atalanta er met de winst vandoor dankzij Duvan Zapata, die met een heerlijke knal vanaf de rand van het strafschopgebied de eindstand bepaalde: 1-2.