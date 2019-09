Ghoochannejhad schrijft als invaller geschiedenis in monsterzege PEC

PEC Zwolle heeft zondagmiddag in een doelpuntrijk treffen gewonnen van hekkensluiter RKC Waalwijk: 6-2. Reza Ghoochannejhad gaf zijn debuut in het shirt van PEC glans door als invaller vier doelpunten te maken in de tweede helft. De formatie van trainer John Stegeman stijgt naar de tiende plaats, terwijl RKC nog immer de hekkensluiter in de Eredivisie is.

Iliass Bel Hassani bracht na vijf minuten met een prachtige effectbal Pelle Clement in stelling, maar de middenvelder wist niet af te ronden. Bel Hassani tekende na 25 minuten spelen zelf voor de openingstreffer, toen de spelmaker de bal in de linkerhoek knalde na weifelend verdedigen van RKC. De Zwolse euforie was echter van korte duur, want Melle Meulensteen trok de stand korte tijd later gelijk met een fabelachtige poeier in de kruising.

Het was inmiddels wel duidelijk dat de rollen waren omgedraaid en het overwicht van RKC vertaalde zich tien minuten voor rust in een voorsprong voor de bezoekers. Een indraaiende voorzet van Clint Leemans van de rechterkant ging alles en iedereen en verdween in de verre hoek. PEC-doelman Xavier Mous leek te schrikken van Mario Bilate, die de bal weliswaar niet raakte maar wel in het doel zag verdwijnen. De thuisspelende ploeg kwam even later goed weg toen een vrije trap van RKC, opnieuw genomen door Leemans, op de paal belandde.

Stegeman greep in de rust in en bracht Mustafa Saymak binnen de lijnen. Thomas Bruns bleef derhalve in de kleedkamer achter. Kort na de hervatting moest PEC noodgedwongen wisselen, daar Dennis Johnsen met een kuitblessure het veld verliet. Reza Ghoochannejhad nam zijn plaats in de voorhoede van de thuisploeg in en zijn entree bleek goud waard voor PEC. De 31-jarige invaller verwerkte een afgemeten voorzet vanaf de zijkant van Kenneth Paal al koppend tot doelpunt.

PEC was in de slotfase van het enerverende duel duidelijk de bovenliggende partij en de Zwolse dadendrang leverde uiteindelijk een ruime zege op. Ghoochannejhad scoorde met het hoofd na een voorzet van Sai van Wermeskerken en werd tweemaal vrij voor de doelman van RKC gezet, waarna de invaller tot tweemaal toe beheerst afrondde. Ghoochannejhad is de eerste speler in de Eredivisie-historie die als invaller vier keer scoort in een Eredivisie-duel en de spits is ook de eerste speler die vier keer scoort bij zijn debuut voor een club in de Eredivisie. Gustavo Hamer tekende ver in blessuretijd met een rake knal van binnen het strafschopgebied voor de 6-2, wat ook de eindstand was.