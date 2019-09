Fans van Barcelona krijgen heuglijk nieuws daags na spektakelstuk

Lionel Messi traint zondag mee met de selectie van Barcelona, zo meldt de Catalaanse grootmacht via de officiële kanalen. De Argentijnse aanvaller was de afgelopen weken niet inzetbaar vanwege blessureleed, maar maakt in aanloop naar het Champions League-duel met Borussia Dortmund zondag dus een nieuwe stap naar volledige fitheid.

Messi is dit seizoen door blessureleed nog niet in actie gekomen in LaLiga. Komende dinsdagavond staat de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League op het programma voor Barcelona tegen Borussia Dortmund. Mogelijk reist Messi mee af naar Duitsland, ook als hij niet als geheel fit zou worden bestempeld door de medische staf.

Trainer Ernesto Valverde liet afgelopen vrijdag nog weten dat het een moeilijk verhaal zal worden om zijn sterspeler klaar te maken voor het duel met Dortmund. Naast Messi was ook Ousmane Dembélé aanwezig op de training. De Fransman deed een deel van de oefensessie mee, maar zal naar verwachting niet fit genoeg zijn om mee te doen tegen BVB.