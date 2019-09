Doelwit van Real Madrid hakt knoop door

(The Sun)

Zo spoedig Callum Hudson-Odoi volledig hersteld is van zijn achillespeesblessure, maakt Chelsea zijn contractverlenging wereldkundig. De jonge aanvaller gaat zijn aflopende contract met vijf seizoenen verlengen, tegen een weeksalaris van 120.000 euro. (The Sun)

Liverpool en Sadio Mané hebben plaatsgenomen aan de onderhandelingstafel om over een nieuw contract te praten. De huidige verbintenis van de Senegalese aanvaller loopt nog tot medio 2023. (SoccerLink)

Diego Simeone mag zoon Giuliano verwelkomen bij Atlético Madrid. De FIFA heeft definitief groen licht gegeven voor de transfer, daar hij in eerste instantie zonder medeweten van River Plate naar Spanje vertrokken was. (Olé)