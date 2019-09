‘Heb je hem op zijn 36e gezien? Hij speelde beter dan Cristiano Ronaldo!’

Fiorentina en Juventus speelden zaterdag in Florence met 0-0 gelijk. Rocco Commisso is na de wedstrijd tegen la Vecchia Signora bijzonder te spreken over de prestatie van het elftal van la Viola. De eigenaar van Fiorentina laat zich in het bijzonder lovend uit over Franck Ribéry, die eerder deze zomer in Italië arriveerde.

“Ik ben heel gelukkig, de jongens hebben met hun hart gespeeld en ik heb een mooie middag gehad. Heb je Ribéry op zijn 36e gezien? Hij speelde beter dan Cristiano Ronaldo! En onze twee Italianen, Gaetano Castrovilli en Federico Chiesa, waren fenomenaal”, zegt Commisso, die een aantal maanden geleden zijn intrede deed als eigenaar van Fiorentina, in gesprek met Sky Italia. “Ik zie deze wedstrijd een beetje als de geschiedenis van mijn bedrijf Mediacom.”

“De spelers van Juventus hebben een waarde van driehonderd miljoen euro aan transferbedragen en salarissen, terwijl dat bij ons misschien vijftig miljoen is. We hebben nog steeds een punt gepakt”, gaat de eigenaar van Fiorentina verder. De club uit Florence pakte één punt uit de eerste drie competitiewedstrijden, maar Commisso maakt zich geen zorgen. “Als je mij tijd geeft, zal ik ervoor zorgen dat Fiorentina weer wat gaat winnen.”

“Kijk naar het succes dat we in de afgelopen twee maanden hebben geboekt. Het is dertig jaar geleden dat we voor het laatst zoveel seizoenkaarten verkochten. We hebben het team opnieuw moeten opbouwen en nu hebben een groot kampioen als Ribéry in huis. Als je ons tijd geeft, gaan we op een dag deze wedstrijden winnen”, besluit Commisso. Ribéry was transfervrij nadat zijn contract bij Bayern München afliep en zette zijn handtekening onder een tweejarige verbintenis bij Fiorentina.