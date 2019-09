‘Toen zei PSV: ’Heel goed verhaal, alleen we zijn het niet eens met de prijs‘’

Ritsu Doan maakte zaterdagavond zijn debuut voor PSV in de Eredivisie in de gewonnen wedstrijd tegen Vitesse (5-0). De aanvallende middenvelder is deze zomer overgekomen van FC Groningen, dat na veel onderhandelen uiteindelijk overstag ging. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus erkent dat Doan heel graag naar Eindhoven wilde verkassen.

Hans Kraay junior vraagt zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports aan Fledderus of FC Groningen niet een beetje 'wilde westen' heeft gespeeld door veertien miljoen euro én een doorverkooppercentage te verlangen. "Ik wil niet op bedragen ingaan. We hebben misschien hoog spel gespeeld, maar dat heeft er ook voor gezorgd dat we er veel uit hebben gehaald."

Kraay junior claimt dat PSV op 20 augustus heeft gemeld aan FC Groningen dat men zulke 'achterlijke bedragen' niet gaat betalen voor een binnenlandse transfer. "Die hebben heel slim gezegd: We willen hem niet meer. En dat jullie daarna zelf contact hebben gezocht." Fledderus: "Nee, dat klopt niet. We hebben niet zelf contact opgenomen met PSV. We hebben een analyse gemaakt en onderbouwd waarom we op een bepaald bedrag uitkwamen."

"Toen zei PSV: Heel goed verhaal, alleen we zijn het niet eens met de prijs", lacht de sportbestuurder. "Dat kan. Toen is het een tijdje stil geweest. We hebben inderdaad hoog ingezet." Fledderus erkent dat Doan hem op een zondag opbelde en stelde dat de Japanner zou langskomen. "Doan wilde heel graag die transfer. Ik moet zeggen: hij heeft het netjes gedaan."

"Het waren maandenlang prima gesprekken tussen ons en Doan. Op een gegeven moment wilde hij op een vrije zondag bij me langskomen bij mij thuis. Ik dacht: dat moeten we maar niet doen. Straks staat hij met een samoeraizwaard op de stoep", grapt Fledderus. "Nee, het is allemaal heel goed gegaan. Over het algemeen zijn we zeker blij hoe de transfer is gegaan."