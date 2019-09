Eden Hazard debuteert bij Real Madrid: ‘Moet een beetje boos op hem worden’

Eden Hazard maakte zaterdag zijn officiële debuut in het tenue van Real Madrid. De aankoop van minimaal honderd miljoen euro maakte in het thuisduel met Levante (3-2 winst) zijn opwachting als invaller. Ofschoon de Belgisch international aanvankelijk voor nieuw elan in het team van Zinedine Zidane zorgde, kon ook hij niet voorkomen dat de bezoekers terug in de wedstrijd kwamen en zelfs dicht bij een gelijkspel waren.

“We zijn bezig om spelers te brengen die er nog niet helemaal klaar voor zijn”, antwoordde Zidane na het duel op een vraag over zijn oordeel over het spel van Hazard. “Omdat ze bijvoorbeeld heel weinig hebben getraind. Maar ze zullen zich verbeteren. Ik hoop dat we niet nog meer blessures zullen krijgen. Er zijn maar vier trainingen. Hazard is een voetballer die zeer verticaal speelt en die ons veel zal geven.”

Thibaut Courtois was lovend maar tegelijkertijd ook kritisch over zijn landgenoot. “Eden liet in de kans die bijna in een doelpunt eindigde zien wat hij in huis heeft. Hij is rustig aan de bal en sticht gevaar. Ik moet een beetje boos op Eden worden omdat hij de bal een paar keer met de hak wilde geven en vervolgens balverlies leed”, waren de kritische woorden van de keeper. “Maar voorin liet hij details zien waarmee hij voor veel gevaar zorgde.”

Hazard zelf sprak na afloop met Real Madrid TV. “Ik ben heel blij met mijn eerste minuten en natuurlijk de overwinning. Na een blessure is het lastig om weer in het ritme te komen, je hebt tijd nodig. Ik hoop dat dit het begin van iets moois is. Ik wil samen met mijn teamgenoten van het voetbal genieten en veel meer wedstrijden spelen. We hebben gewonnen en dat is goed voor het zelfvertrouwen richting de duels met Paris Saint-Germain en Sevilla.”