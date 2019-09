Maaskant deelt boete uit voor ‘achterlijk gedrag’: ‘Ik ben een beetje verrast'

VVV-Venlo won zaterdagavond met 2-1 van FC Groningen, door een doelpunt van Evert Linthorst in de 84e minuut. De negentienjarige middenvelder vierde de winnende treffer door zijn shirt uit te trekken, tot ongenoegen van trainer Robert Maaskant. De oefenmeester van VVV laat na afloop in gesprek met FOX Sports weten dat Linthorst een boete krijgt voor ‘achterlijk gedrag’.

“Dat is een fijne speler, een ouderwetse box-to-box-middenvelder. Hij is goed aan de bal, komt inderdaad ook voor de goal. Maar hij moet eigenlijk ook nog wel heel veel leren, dit is pas zijn eerste jaar in de Eredivisie. Voor mij is er geen enkele twijfel of hij speelt, want dat doet hij goed. Ik heb hem wel net een boete gegeven, hij moet eten gaan betalen voor de spelers”, laat Maaskant na afloop van het gewonnen duel met FC Groningen weten als er gevraagd wordt naar Linthorst.

“Omdat hij zijn shirt uittrok, achterlijk gedrag. Maar voor de rest is het prima. Ik hoop dat hij hier ergens staat, trouwens”, zegt de oefenmeester met een glimlach. Linthorst doorliep de jeugdopleiding van VVV en speelde dit seizoen tot dusver reeds zes wedstrijden, waarin hij goed was voor vier doelpunten. De middenvelder is enigszins verrast dat hij voor het uittrekken van het shirt, een actie die hem op een gele kaart kwam te staan, bestraft wordt door Maaskant.

“Dat wist ik ook niet, ik ben wel een beetje verrast. Op zo'n moment neem ik het voor lief en ga ik die jongens lekker eten betalen”, reageert Linthorst. Door de zege op FC Groningen klimt VVV naar de achtste plaats in de Eredivisie, met negen punten uit zes wedstrijden. De Trots van het Noorden staat momenteel veertiende, met vier punten uit zes duels.