Frenkie de Jong onder de indruk: ‘Hij gaat een grote toekomst tegemoet’

Ansu Fati schreef zaterdagavond, met 16 jaar en 318 dagen, geschiedenis in het tenue van Barcelona. Nog nooit in de geschiedenis van LaLiga was een voetballer op zo’n jonge leeftijd goed voor een doelpunt én een assist in een competitiewedstrijd. Dat deed Fati bovendien in de eerste zeven minuten van zijn eerste basisplek ooit: de aanvaller opende de score tegen Valencia (5-2) en bereidde daarna de 2-0 van Frenkie de Jong voor.

De Jong is onder indruk van het potentieel van zijn zes jaar jongere ploeggenoot, die optimaal profiteert van blessureleed bij Lionel Messi en Ousmane Dembélé. “Het is een voetballer met ontzettend veel talent”, erkende de Nederlander na afloop. “Hij is goed in balbezit. Een buitengewone voetballer, hij gaat een grote toekomst tegemoet.”

Na een uur spelen maakte Fati plaats voor Luis Suárez en dat had een reden. “Hij moet rustig aan worden gebracht”, verklaarde Ernesto Valverde na afloop. “Hij moet beetje bij beetje wennen aan het hogere niveau. In de rust had hij al wat klachten. Maar Fati is goed bezig en hij weet dat hij er nog lang niet is. Als speler van Barcelona moet je elke dag hard werken en dat is niet makkelijk. Zeker niet voor een jonge voetballer.”

Valverde hoopt dat de massale aandacht voor Fati gauw voorbij is. “Nogmaals, hij is goed bezig. Maar het is niet gebruikelijk dat zijn eerste bal een doelpunt is, zijn tweede bal een assist en zijn derde bal bijna een doelpunt in de kruising is.”