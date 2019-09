Siem de Jong schetst beoogde rol bij Ajax: ‘Dat heb ik best vaak gedaan’

Onder ovationeel applaus van het Amsterdamse publiek keerde Siem de Jong zaterdag terug in het eerste elftal van Ajax. De aanvallende middenvelder mocht invallen in de 83e minuut van het gewonnen thuisduel met sc Heerenveen (4-1). Nu staat hij voor de zware opgave een plek in de selectie van trainer Erik ten Hag te veroveren. Ajax heeft immers veel spelers die achter de centrumspits kunnen voetballen.