Donyell Malen geniet na vijf goals: ‘Zit Marco van Basten in de studio?’

Donyell Malen is zaterdag weer van grote waarde geweest voor PSV. De jonge spits leidde zijn elftal in de Eredivisie met liefst vijf doelpunten langs Vitesse: 5-0. PSV deelt door de zege de eerste plaats nu met Ajax, dat in Amsterdam met 4-1 te sterk was voor sc Heerenveen en ook dertien punten heeft. PSV en Ajax, dat eerste is op basis van een beter doelsaldo, spelen volgende week zondag in Eindhoven om de koppositie.

“Voor de goal is hij slim en handig”, vertelde Marco van Basten na afloop bij FOX Sports. De oud-aanvaller scoorde op jonge leeftijd ook vijf keer in een Eredivisie-duel, zowel tegen Heracles Almelo als tegen FC Dordrecht. “Sluw. Hoe hij die eerste goal maakte, dat is het kenmerk van een goede spits. Hij heeft veel diepte in zijn spel, dat is sowieso goed.”

“Of het nog mooier wordt? Ik denk het niet”, vertelde Malen zelf na het duel. “Winnen na een interlandperiode is belangrijk. De manier waarop is voor mij heel speciaal.” Hij vond zijn eerste doelpunt het mooiste. “Ja, daar heb ik ook op getraind. Dat hij er dan op die manier ingaat, is alleen maar mooi.” Het is al met al een mooie week voor Malen, die zijn debuut als Oranje-international met een doelpunt opluisterde.

“Ik denk dat je een beetje meer zelfvertrouwen hebt”, erkende Malen. “Als de eerste er dan meteen ingaat, is het alleen maar lekker. Ik ben niet anders binnengekomen hier, maar ik heb wel een mooie ervaring achter de rug.” Malen wist niet dat hij in een rijtje met onder meer Van Basten terecht is gekomen. “Dat is mooi. Zit hij in de studio? Ja, haha”, sloot de man van de wedstrijd het interview lachend af.