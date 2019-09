Internazionale wint dankzij Sensi en behoudt perfecte start in Serie A

Internazionale overnacht als koploper van de Serie A. De ploeg van trainer Antoinio Conte zegevierde zaterdagavond in eigen huis met 1-0 over Udinese en behoudt de maximale score na drie speeldagen: negen punten. Het bezoek uit Udine speelde na 35 minuten al met een man minder, daar Rodrigo de Paul een klap in gezicht van Antonio Candreva gaf. Alexis Sánchez maakte als invaller zijn debuut tegen nota bene zijn ex-werkgever.

De eerste kans van het duel was voor Matteo Politano; zijn krachtige inzet eindigde in de vierde minuut op de paal. Een volley van Stefano Sensi werd daarna op acrobatische wijze door Juan Musso uit het doel gehaald. De teams waren aan elkaar gewaagd, maar de rode kaart van De Paul bracht de wedstrijd uit evenwicht. Candreva schreeuwde iets richting de Argentijn en streelde met een vinger over zijn gelaat, waarna De Paul een klap uitdeelde.

Het was aan Musso te danken dat een inventieve vrije trap van Politano niet de 1-0 betekende. Hij werkte de inzet onder de muur rondom de paal heen. Op slag van rust sloeg Sensi toe; na een voorzet van Diego Godin was de Italiaans international attenter dan Rodrigo Becao en kopte hij de bal heerlijk via de onderkant van de lat tegen de touwen.

Ondanks de overtalsituatie kon Inter de voordelige marge niet uitbreiden en daar was Musso voor verantwoordelijk. De doelman van Udinese keerde pogingen van Politano, invaller Roverto Gagliardini, Sensi en Alexis. Romelu Lukakur scoorde in zijn eerste twee Serie A-duels, maar kwam tegen Udinese amper aan de bal en werd vervangen door Lautaro Martinez.