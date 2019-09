Frenkie de Jong schittert op ongelukkige avond voor Jasper Cillessen

Barcelona heeft zich zaterdagavond in een doelpuntrijke wedstrijd ontdaan van Valencia. In het Camp Nou waren doelpunten van Ansu Fati, Frenkie de Jong, Gerard Piqué en Luis Suárez (twee keer) voldoende voor een 5-2 overwinning op de groepsgenoot van Ajax in de Champions League. Het werd zodoende een ongelukkige avond voor Jasper Cillessen, die terugkeerde op het veld van zijn oude club en blunderde bij het doelpunt van Piqué.

Voor het eerst dit seizoen koos Ernesto Valverde voor het middenveld waar veel supporters op hoopten, bestaande uit Frenkie de Jong, Sergio Busquets en Arthur. De zestienjarige Fati had bovendien voor het eerst een basisplek, nadat hij voor de interlandperiode scoorde tijdens een invalbeurt tegen Osasuna (2-2). Destijds vond hij vijf minuten na zijn entree het net; ditmaal had hij nóg korter de tijd nodig. In de derde minuut van de wedstrijd ontving De Jong de bal aan de zijkant van het strafschopgebied van Carles Pérez. De middenvelder draaide open en vond Fati, die rond de strafschopstip hard en doeltreffend uithaalde.

Enkele minuten later waren de rollen omgedraaid: Fati diende als aangever voor De Jong. De jeugdexponent van Barcelona trok vanaf de linkerkant het strafschopgebied in, ging buitenom en zag De Jong inlopen. De Nederlander schoot vervolgens hard, hoog en door het midden achter Cillessen: 2-0. Barcelona leek de wedstrijd onder controle te hebben, maar na 26 minuten vond Valencia de aansluiting. Kévin Gameiro dook plots op voor Marc-André ter Stegen na een steekpass van Rodrigo, stond volgens de videoarbitrage geen buitenspel en maakte er 2-1 van.

Valencia slaagde er desondanks niet in om Barcelona in grotere problemen te brengen. In de tweede helft liep de ploeg van Valverde uit naar een ruime zege. De 3-1 kwam op naam van Gerard Piqué: de verdediger profiteerde dankbaar toen Cillessen een schot van Antoine Griezmann liet glippen, waarna de bal via de paal voor de voeten van Piqué kwam. Kort daarna stuitte Nélson Semedo op de paal, alvorens Suárez zijn invalbeurt binnen een minuut bekroonde met een fraai doelpunt. Vanbuiten het strafschopgebied schoot de Uruguayaan uit stand raak via de paal. Nadat De Jong het veld verliet voor Ivan Rakitic, leek het laatste woord voor Suárez, na voorbereidend werk van Griezmann. In de blessuretijd kwam Valencia via Maximiliano Gómez echter nog op 5-2.