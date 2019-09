FC Utrecht weet dankzij Dalmau en Kerk weer wat winnen is

FC Utrecht weet na drie wedstrijden zonder zege weer wat winnen is. In de eigen Galgenwaard was de ploeg van John van den Brom met 3-1 te sterk voor FC Emmen. Utrecht komt dankzij de overwinning op tien punten en overnacht op de zesde plek in de Eredivisie, terwijl Emmen nog maar drie punten pakte en zestiende staat.

Björn Kuipers zou de leiding hebben over het treffen in De Galgenwaard, maar haakte eerder op de zaterdag al af vanwege een oogontsteking. Zijn vervanger was Rob Dieperink. Utrecht schoot voor eigen publiek uit de startblokken: de manschappen van Van den Brom probeerden Emmen al gauw terug te dringen. Dat lukte echter slechts ten dele. Emmen kreeg ruimte om de aanval te zoeken; Utrecht had zichtbaar moeite om het spel te maken. Emmen ving Utrecht op de eigen helft op en was zo nu en dan dreigend in de tegenaanval.

"Utrecht, wakker worden!", scandeerde het publiek, en die boodschap leek aan te komen: zes minuten voor rust kopte Adrián Dalmau raak uit een hoekschop van Simon Gustafson. Na de rust had Michael de Leeuw de gelijkmaker op de schoen, maar de aanvaller schoot over via doelman Maarten Paes. Kort daarna wist Utrecht de marge te verdubbelen. Adam Maher liet een corner uitdraaien, waarna Gyrano Kerk opponent Michaël Heylen opzijzette. Dennis Telgenkamp verwerkte de bal niet goed: 2-0.

Ofschoon Utrecht na de rust scherper speelde, kwam Emmen terug in de wedstrijd. De Leeuw werd benut door Nikolai Laursen, nam de bal goed mee en schoot tegendraads raak. Aan de overzijde lieten Dalmau en Sander van de Streek grote kansen op de 3-1 onbenut, waardoor de bezoekers tot op het laatste moment hoop hielden op een punt. Utrecht hield de voorsprong echter vast; in de zes minuten durende blessuretijd breidde Jean-Christophe Bahebeck de marge nog verder uit.