Optreden van De Jong wordt lyrisch ontvangen in Nederland én Spanje

Frenkie de Jong heeft vermoedelijk zijn beste helft achter de rug sinds zijn overstap naar Barcelona. In de eerste zeven minuten van het competitieduel met Valencia maakte de middenvelder indruk met een assist op Ansu Fati en een doelpunt. Niemand speelde beter bij Barcelona in de eerste helft dan het jeugdige tweetal, zo oordeelt Youri Mulder bij Ziggo Sport.

"Deze twee waren de twee beste spelers van Barcelona", concludeert Mulder halverwege de wedstrijd. "Je ziet dat De Jong, al speelt hij nu meer aan de rechter- dan de linkerkant, gaat wennen aan zijn positie. Het is toch wel fijn om rond de zestien te kunnen voetballen, want hij is dichter bij het doel en er is niets leukers dan goals maken." Nadat hij vanaf de rechterflank de 1-0 van Fati voorbereidde, waren de rollen omgedraaid. De jeugdexponent van Barcelona trok vanaf de linkerkant het strafschopgebied in, ging buitenom en zag De Jong inlopen. De Nederlander schoot vervolgens hard, hoog en door het midden achter Cillessen.

"Hij wacht goed", vindt Mulder. "Het is echt wel een speler die dit misschien ook wel goed beheerst. We hebben tegen Duitsland gezien dat hij geweldig kan komen: op het juiste moment, niet te vroeg en niet te laat. Zoals hij rond de middenlijn gevoel heeft voor het moment dat hij ertussen moet komen om aangespeeld te worden, heeft hij hier het gevoel voor het moment dat hij moet wachten en moet komen. Je hebt veel spelers die te snel op de vijfmeterlijn willen zijn. Maar hij wacht, loopt in en kan tegen de bal aanlopen. Als je te vroeg bent, dan moet je weer terug en is het moment voorbij."

De krant Sport deelt De Jong een negen uit voor zijn eerste 45 minuten. Hetzelfde geldt voor Fati. "De Nederlander was vanaf het eerste fluitsignaal enorm bedrijvig. Hij heeft nooit eerder zoveel geleverd in aanvallend opzicht." Fati, die zijn eerste basisplek had, wordt zelfs vergeleken met koning Midas. "Alles wat hij aanraakt, verandert in goud."