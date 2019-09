VVV-Venlo zet zorgelijke reeks tegen FC Groningen sinds 2012 stop

VVV-Venlo heeft zaterdagavond de derde overwinning in de Eredivisie geboekt. Het team van Robert Maaskant zegevierde in eigen huis met 2-1 over FC Groningen en dat betekende de eerste zege in zes Eredivisie-duels met de noorderlingen. De laatste competitiezege van de Venlonaren op FC Groningen was op 11 februari 2012 (2-0). Door de overwinningen is VVV voorlopig op een achtste plaats in de Eredivisie te vinden.

De start van FC Groningen mocht er zijn. Het team van Danny Buijs zocht de helft van VVV op, kreeg vier corners in de eerste tien minuten en zag hoe een kopbal van Ahmed El Messaoudi door Thorsten Kirschbaum werd gekeerd. De eerste de beste counter van VVV was echter raak. In de twaalfde minuut profiteerde John Yeboah van de mislukte buitenspelval aan Groningse kant en schoof hij de bal beheerst langs Sergio Padt: 1-0.

FC Groningen speelde slordig voetbal in Noord-Limburg en dat was ook van invloed op de kansen. Ajdin Hrustic stond tien minuten voor rust vrij in het strafschopgebied, maar schoot ver over toe hij de bal van Deyovasio Zeefuik kreeg. Toch kwamen de noordelingen nog voor de onderbreking op gelijke hoogte. Hrustic schoot van ongeveer 25 meter op doel en Kirschbaum had geen antwoord op de prachtige inzet: 1-1.

In de tweede helft maakte FC Groningen een betere en scherpere indruk, maar dat leidde niet tot doelpunten. Zo had een kopbal van Django Warmerdam een beter lot verdiend. VVV liet zich daarentegen pas in de laatste twintig minuten ietwat meer gelden, via onder meer een volley van Richard Neudecker, maar moest tegelijkertijd blijven oppassen voor de Groningse aanvallen. Zo schoot Hrustic vol op Kirschbaum en daarna eindigde een schitterende vrije trap van de middenvelder via de vingertoppen van de doelman op de paal.

De winnende treffer viel uiteindelijk aan de andere kant van het veld. Uit een corner kon Linthorst helemaal vrij de bal achter Padt intikken en daarmee alweer zijn vierde van het seizoen maken: 2-1. Voor FC Groningen, dat alleen op de eerste speeldag van FC Emmen won, was het alweer de derde nederlaag van het seizoen. De Groningers staat voorlopig op een veertiende plaats op de ranglijst.