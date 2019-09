RB Leipzig blijft koploper van Bundesliga na bezoek van Bayern München

De topper tussen RB Leipzig en Bayern München heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel in Leipzig eindigde in 1-1 en dat betekende de eerste misstap van de thuisploeg in het nieuwe seizoen. Door de remise komt het team van trainer Julian Nagelsmann op tien punten uit vier duels: een punt meer dan Borussia Dortmund en twee punten meer dan zowel Bayern als VfL Wolfsburg.

Bayern had slechts drie minuten nodig om aan de leiding te gaan. Na een goede pass van Thomas Müller, die van Niko Kovac de voorkeur kreeg boven Philippe Coutinho, toonde Robert Lewandowski zich oog in oog met doelman Peter Gulacsi koelbloedig; 0-1. Het was voor de spits alweer zijn zevende treffer van het seizoen.

Bayern was zichtbaar de betere partij, maar liet na om de voordelige marge uit te breiden. Een strafschop leek daar verandering in te brengen, maar de VAR zorgde ervoor dat Sascha Stegemann van mening veranderde na het uitvoerig bekijken van de actie van Marcel Sabitzer op Lucas Hernández. Laatstgenoemde veroorzaakte juist op slag van rust een strafschop, via een charge op Yussuf Poulsen. Emil Forsberg faalde niet oog in oog met Manuel Neuer: 1-1.

Bayern was in de tweede helft het dichtste bij een tweede treffer. Een schot van Kingsley Coman belandde via de vingers van Gulacsi op de paal. Vlak voor het verstrijken van de blessuretijd zorgde de doelman ervoor dat een kopbal van Niklas Süle langs de verkeerde kant van de paal ging. Leipzig had via Sabitzer en Werner nog kansen op de 2-1, maar het duel eindigde onbeslist.