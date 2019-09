Ten Hag verrast tijdens duel met sc Heerenveen: ‘Merkwaardig, een dissonant’

Siem de Jong maakte zaterdagavond zijn eerste minuten voor Ajax sinds 15 april 2018. De middenvelder werd door Erik ten Hag zeven minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht in het duel met sc Heerenveen (4-1), als vervanger van Quincy Promes. Analist Hugo Borst werd verrast door de entree van De Jong, zo vertelt hij kort na de wedstrijd bij FOX Sports.

De Jong maakte eerder dit seizoen nog geen deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax. “Ik denk dat bijna iedereen hem eigenlijk wel vergeten was. We zeiden al tegen elkaar dat we het eigenlijk niet bij Ajax vinden passen", aldus Borst. "Je kan zo'n jongen ook niet beoordelen, omdat hij niet mee zal doen met Jong Ajax. Is dit nou een geste voor een jongen die een lange weg heeft afgelegd met zijn blessures? Of is dit echt verdiend en ziet Ten Hag hem serieus als een extra breekijzer, voor in de Eredivisie of zelfs de Champions League? Dat vraag ik me af."

Borst zegt dat De Jong, afgaande op wat hij zich herinnert van de voormalig Oranje-international, niet past 'bij het Ajax dat zo'n progressie heeft geboekt'. "Ik vind het eerlijk gezegd merkwaardig, zo niet een dissonant", voegt de analist daaraan toe. "Maar Ten Hag zal hem ook op de training zien. En ik kan me niet voorstellen dat hij wordt ingebracht als hij het niet laat zien op de training, dus misschien kan hij nog wel wat. We zullen het zien. Je moet hem een minuut of 25 zien spelen tegen een matige tegenstander. Dan kun je een oordeel vellen."