Marco van Basten lovend: ‘Ajax heeft dan echt een perfecte speler in huis’

Ajax won zaterdagavond op eigen veld met 4-1 van sc Heerenveen en is daardoor voorlopig weer koploper in de Eredivisie. De Amsterdammers hadden het met name in de eerste helft even lastig met de Friezen, maar werden uiteindelijk op sleeptouw genomen door Nicolás Tagliafico, die goed was voor twee doelpunten. Marco van Basten is te spreken over de Argentijnse verdediger.

"Hij is een allrounder. Hij kan goed verdedigen en goed koppen. Als hij dit soort dingen ook nog gaat doen, dan heeft Ajax echt een perfecte speler in huis", zo vertelt de oud-spits direct na afloop bij FOX Sports. Tagliafico wist zaterdagavond tweemaal te scoren. Op slag van rust kopte hij de 2-1 tegen de touwen na een hoekschop van Quincy Promes, en in de tweede helft gleed hij na een voorzet van Hakim Ziyech schitterend de 4-1 binnen. "Dit is hogeschool, absoluut. Het is echt een mooie goal", vertelt Van Basten over de tweede treffer van de linksback.

Minder te spreken is Van Basten over Joël Veltman, Tagliafico’s teamgenoot aan de rechterkant van de verdediging. De analist ziet Veltman liever als centrumverdediger opereren. Tegen Heerenveen werd de Oranje-international gebruikt als rechtsback. "Ik ben fan van Taglifiaco, maar ik ben wat minder fan van Veltman, moet ik zeggen. Ik vind Veltman wel een redelijke speler, maar vooral vanuit het centrum."

"Als hij aan de rechterkant komt te spelen, komt hij veel te vaak in balbezit. En aan de bal is hij niet echt sterk, vind ik. Verdedigend is het wel prima, maar het is wat minder als hij echt moet gaan aanvallen en keuzes moet gaan maken aan de bal. Hij staat ook met regelmaat centraal. Daar vind ik hem wat minder kwetsbaar", vervolgt Van Basten. Aanstaande dinsdag speelt Ajax in de Champions League tegen Lille OSC. Van Basten is benieuwd of trainer Erik ten Hag dan opnieuw zal opteren voor Veltman als rechtsback, of dat Sergiño Dest dan misschien kan rekenen op een basisplaats. "Dest speelt aanvallender wat slimmer. Het ligt eraan wat voor spel je gaat spelen. Ben je bijvoorbeeld vaak aan de bal en ga je het spel maken, of niet? Dat is een keuze die de trainer moet gaan maken. Als ze het spel gaan maken, dan zal de keuze waarschijnlijk richting Dest gaan."