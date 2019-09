Martin Ödegaard doet Atlético Madrid pijn; Jan Oblak verlaat boos het veld

Atlético Madrid heeft zaterdagavond de eerste punten in LaLiga laten liggen. Na negen punten uit de eerste drie speeldagen ging het team van Diego Simeone met 2-0 onderuit bij Real Sociedad, dat zodoende op zeven punten uit vier duels komt. Martin Ödegaard nam de eerste treffer voor zijn rekening en had ook een aandeel in het tweede doelpunt van de Basken. Alexander Isak stond in de basis en werd een kwartier voor tijd vervangen door Willian José.

De toeschouwers in Anoeta zagen weliswaar een eerste helft zonder doelpunten, maar de eerste 45 minuten waren zonder meer enerverend. Real Sociedad maakte de betere indruk en zette Atlético op voetballende wijze onder druk. Ödegaard, Portu en Mikel Oyarzabal waren voortdurend in beweging en laatstgenoemde had de beste kans voor rust. Een sublieme redding van Jan Oblak met zijn voet voorkwam een achterstand voor de Madrilenen.

Voor Atlético was het daarentegen een eerste helft om te vergeten. Het ontbrak aan nog meer intensiteit en daadkracht; ingrediënten waar los Colchoneros om bekend staan. In de openingsfase van de tweede helft hielden de teams elkaar weer in evenwicht, maar was er tegelijkertijd sprake van een open wedstrijd. Simeone zorgde voor een verrassing door Joao Felix na 56 minuten te vervangen door Ángel Correa.

Eén minuut later sloeg Real Sociedad toe. Mikel Merino stoomde op en zag Ödegaard niet over het hoofd. Het schot van de Noor met links belandde via het been van Stefan Savic in het doel achter Oblak: 1-0. Luttele minuten later was het weer raak: na een vrije trap van Ödegaard kopte Isak het leer bij de tweede paal richting de strafschopstip, waar Nacho Monreal zowel de blunderende Oblak als José Maria Giménez te slim af was.

Voor Oblak zat het duel er niet veel later op. Hij kreeg een bal hard tegen zijn gezicht, maar wilde zich niet laten vervangen. Simeone wilde per se Antonio Adán in het veld brengen en Koke en de medische staf moesten eraan te pas komen om Oblak tot rede te brengen. Het gezicht van de Sloveen bij het verlaten van het veld sprak boekdelen. Atlético was nog dicht bij een aansluitingstreffer via Vitolo en Giménez, maar Miguel Ángel Moya hield zijn doel schoon.