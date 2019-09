Idrissi, Boadu en Stengs schitteren bij zeer ruime overwinning AZ

AZ heeft zaterdagavond een comfortabele overwinning geboekt in de Eredivisie. Het elftal van trainer Arne Slot rekende in het Cars Jeans Stadion in Den Haag met 5-1 af met Sparta Rotterdam en won zo voor de derde keer in vijf competitiewedstrijden dit seizoen. AZ is op dit moment met tien punten terug te vinden op een vierde plaats in de Eredivisie; Sparta Rotterdam staat voorlopig achtste.

AZ kende zo een uitstekende generale repetitie voor het Europa League-treffen van volgende week met Partizan Belgrado. Het begin van de Alkmaarders was echter niet vlekkeloos, want Sparta nam na twee minuten voetballen brutaal de leiding. Abdou Harroui scoorde met een fraaie lob en strafte geblunder van AZ-doelman Marco Bizot zo genadeloos af: 0-1 AZ toonde zich echter niet onder de indruk van de vroege achterstand en wist de wedstrijd nog in de eerste helft volledig te kantelen.

De gelijkmaker van Oussama Idrissi volgde amper twee minuten na de openingstreffer van Harroui. De linksbuiten werd bediend door Ron Vlaar en schoot vervolgens via de binnenkant van de paal raak. Tien minuten later tekende Myron Boadu voor de 2-1 na een pass van Calvin Stengs en rond het halfuur zorgde diezelfde Boadu met zijn tweede doelpunt van de avond voor de 3-1, na opnieuw een assist van Stengs. Ditmaal kopte de jonge spits raak op aangeven van zijn teamgenoot.

Daarmee was de koek voor de eerste helft echter nog niet op voor AZ, want via Idrissi sloeg men op slag van rust ook nog eens voor een vierde maal toe. Sparta-trainer Henk Fraser bracht direct na de onderbreking met Lars Veldwijk en Ragnar Ache twee verse krachten binnen de lijnen, maar een ommekeer zat er eigenlijk geen moment in voor de promovendus. Sterker nog: via Teun Koopmeiners liep AZ tien minuten voor tijd nog verder weg van Sparta. De middenvelder benutte een strafschop, nadat Dante Rigo een overtreding had begaan op Fredrik Midtsjö.