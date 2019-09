Schokgolf door Engeland na pijnlijke nederlaag van Manchester City

Manchester City heeft zaterdagavond een zeer verrassende nederlaag geïncasseerd op bezoek bij Norwich City. De regerend kampioen van de Premier League liet zich op Carrow Road overdonderen en verloor met 3-2. Manchester City oogde lange tijd onmachtig; pas in de slotfase bepaalde Rodri de eindstand. Het betekende voor the Citizens de eerste competitienederlaag sinds 21 januari, toen Newcastle United met 2-1 te sterk was. Bij Norwich stond Tim Krul negentig minuten onder de lat.

Norwich City verraste vriend en vijand, door voor eigen publiek een 2-0 voorsprong op te eisen. Na zeventien minuten nam Emiliano Buendía een uitdraaiende corner, waarna Kenny McLean hoger sprong zijn bewakers en snoeihard binnenkopte in de bovenhoek. Na 27 minuten resulteerde en klinische counter in de verdubbeling van de marge. Buendía lanceerde Teemu Pukki, maar de spits had rond de rand van het strafschopgebied drie verdedigers om zich heen. Hij zag aan zijn linkerkant echter ploeggenoot Todd Cantwell opstomen, en voor de voormalig middenvelder van Fortuna Sittard was het een koud kunstje om af te ronden.

Na een halfuur was Raheem Sterling dicht bij de aansluitingstreffer, maar hij trof de paal met een krachtige kopbal. Op slag van rust wist Manchester City toch terug te komen in de wedstrijd: na een voorzet van Bernardo Silva stond Sergio Agüero volledig vrij in het strafschopgebied en de spits kopte in de rechterhoek, achter Krul. Desalniettemin zal Josep Guardiola zijn onvrede hebben laten blijken in de pauze. Manchester City oogde erg passief en liet Norwich City het tempo van de wedstrijd bepalen. De 2-1 voorsprong was vanwege de absentie van een waslijst aan spelers bij Norwich City des te verrassender.

In de tweede helft was Manchester City nog steeds niet wakker geschud, zo leek het. Nicolás Otamendi liet zich op de rand van zijn eigen strafschopgebied kinderlijk eenvoudig van de bal zetten door Buendía, die plots voor het doel van Ederson stond. Hij behield het overzicht en bediende Pukki aan zijn linkerzijde: 3-1. Guardiola bracht Kevin De Bruyne en Gabriel Jesus binnen de lijnen, in een poging een ommekeer te bewerkstelligen. Manchester City domineerde in het balbezit en was veel te vinden op de helft van Norwich City, maar veel kansen kwamen er niet. Twee minuten voor tijd bracht Rodri de spanning terug na voorbereidend werk van Gabriel Jesus, maar daar bleef het bij.