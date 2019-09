Productief Ajax herhaalt prestatie uit 1998 en kent goede generale

Ajax is goed uit de interlandperiode gekomen. Dankzij een 4-1 overwinning op sc Heerenveen eist de regerend kampioen de koppositie van de Eredivisie op. De Amsterdammers kenden tevens een goede generale repetitie voor de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League, dinsdagavond tegen Lille OSC. Ajax scoorde voor het eerst sinds 1998 in vier opeenvolgende Eredivisie-duels minstens vier keer. De ploeg kende in de eerste helft een mindere fase, maar kwam daarna nauwelijks in de problemen.

Erik ten Hag verraste door Sergiño Dest op de bank te zetten: Joël Veltman schoof door naar de rechtsbackpositie en Perr Schuurs kreeg een basisplaats in het centrum van de verdediging. Voorafgaand aan de wedstrijd liet de trainer van Ajax weten dat de interlandverplichtingen van Dest meespeelden: de jongeling had in de Verenigde Staten te maken met een groot tijdsverschil en moest daarvan bijkomen. Na een kwartier greep Ajax op opvallende wijze de leiding voor eigen publiek. Klaas-Jan Huntelaar krulde een vrije trap tegen de rug van Dusan Tadic, waarna de bal in de kruising zeilde en keeper Warner Hahn kansloos was.

Als het doelpunt officieel op naam komt van de Serviër, is hij de eerste Ajacied sinds Dennis Bergkamp in 1989 die wist te scoren in acht opeenvolgende duels in de Eredivisie. Lang kon Ajax echter niet genieten van die voorsprong. Aan de rechterflank had Mitchell van Bergen halverwege de eerste helft zeeën van ruimte, nadat Daley Blind wegliep, en de buitenspeler betrad het zestienmetergebied. Hij vond Jens Odgaard, die de bal niet perfect voor zijn voeten kreeg maar van dichtbij toch nog de linkerhoek vond: 1-1. Onana voorkwam even daarna dat de opgestoomde Van Bergen, na balverlies van Veltman, er 1-2 van maakte op aangeven van Odgaard.

Kort daarna keurde arbiter Allard Lindhout een treffer van Heerenveen af na inmenging van de VAR: vlak voordat Odgaard scoorde, beging Lucas Woudenberg volgens Lindhout een overtreding op Veltman. Daarna kwam Ajax beter in de wedstrijd. Hahn bracht nog redding op een uithaal van Nicolás Tagliafico in de linkerhoek, maar vlak voor de rust wist de Argentijnse linksback alsnog te scoren. Tagliafico kopte snoeihard raak na een corner van Quincy Promes. In het tweede bedrijf liep Ajax verder weg bij Heerenveen. De 3-1 kwam op naam van Schuurs, na een ingestudeerde corner van Ajax: via Ziyech en Dusan Tadic kwam de bal bij de jongeling, die de bal binnenliep.

Tagliafico besliste het duel na een klein uur definitief. Een afgemeten voorzet van Ziyech werd op waarde geschat door de verdediger, die zijn tweede doelpunt van de avond produceerde. Ajax leek daarna de krachten te sparen met het oog op de wedstrijd tegen Lille van dinsdagavond. Zo koos Ten Hag ervoor om Tadic naar de kant te halen ten faveure van David Neres. De Braziliaan deed al gauw van zich spreken: twaalf minuten voor tijd soleerde hij langs enkele verdedigers en vuurde hij vanuit een moeilijk hoek tegen de paal.