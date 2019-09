Dries Mertens en Hirving Lozano winnen en waarschuwen Liverpool

Napoli is klaar voor het eerste Champions League-duel met Liverpool, komende dinsdag in eigen huis. Het team van Carlo Ancelotti zegevierde zaterdagavond met 2-0 over Sampdoria en hield zodoende voor het eerst dit seizoen de nul, na een eerdere 3-4 zege op Fiorentina en een 3-4 nederlaag tegen Juventus. Dries Mertens nam beide doelpunten van i Partenopei voor zijn rekening. Hirving Lozano startte eveneens in een 4-4-2-formatie en viel op met snelle rushes en technische hoogstandjes.

De eerste kans was voor Alex Ferrari, wiens schot goed door Alex Meret werd gekeerd. In de dertiende minuut sloeg Mertens voor de eerste keer toe. Na een pass van Giovanni Di Lorenzo schoot de Belg de bal in het strafschopgebied in de korte hoek achter doelman Emil Audero: 1-0. De tweede treffer hing meteen in de lucht: een inzet van Eljif Elmas miste precisie en een poging van Lozano schampte de lat.

Mertens had het geluk daarna niet aan zijn zijde toen zijn gekrulde schot vanuit een onmogelijke hoek tegen de onderkant van de lat ging en weer terug het veld in stuiterde. Meret was op slag van rust echter ook belangrijk toen hij oog in oog met Emiliano Rigoni als winnaar uit de strijd kwam en daarna trof ook Fabio Quagliarella de lat.

Napoli trok het duel na dik een uur spelen definitief naar zich toe. Op aangeven van Fernando Llorente, die enkele minuten eerder de plek van Lozano had ingenomen, tekende Mertens enigszins gelukkig voor de 2-0. De VAR oordeelde dat de Spanjaard niet buitenspel stond toen hij de pass gaf. Het duel ging in het restant nog op en neer, met kansen voor Quagliarella, Albin Ekdal, José Maria Callejon en Lorenzo Insigne, maar het scorebord kwam niet verder in beweging.