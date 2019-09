Mark van Bommel moet puzzelen in opstelling PSV door blessure

Mark van Bommel moet zaterdagavond puzzelen in zijn opstelling voor de thuiswedstrijd van PSV tegen Vitesse. De trainer van de Eindhovenaren kan niet beschikken over de geblesseerde Érick Gutiérrez, waardoor Jorrit Hendrix kan rekenen op een basisplaats. Hendrix speelt samen op het middenveld met Pablo Rosario en Steven Bergwijn, die hersteld is van een blessure. Zomeraanwinst Ritsu Doan zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie, maar moet nog genoegen nemen met een reserverol.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Boscagli; Rosario, Hendrix; Ihattaren, Bergwijn, Bruma; Malen