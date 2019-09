Italiaanse media sparen ‘oppervlakkige’ De Ligt opnieuw niet in spelersrapporten

Juventus kwam zaterdagmiddag op bezoek bij Fiorentina niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel en liet zo in de derde speelronde voor het eerst dit seizoen punten liggen in de Serie A. Matthijs de Ligt begon in de basis en hoefde met de rest van de Juventus-verdedigers geen doelpunten te incasseren, maar hoeft na afloop absoluut niet te rekenen op de complimenten van de Italiaanse media.

Juventus speelde een zwakke wedstrijd in Florence en kwam met een remise uiteindelijk nog goed weg. De Ligt herstelde zich wel enigszins van zijn zeer ongelukkige optreden van twee weken geleden tegen Napoli (4-3 zege), maar liet zeker geen onuitwisbare indruk achter. Zo deelt de Corriere della Sera, één van de grootste sportkranten van Italië, bij het spelersrapport een onvoldoende uit aan de Oranje-international: een vijf. De scribent gebruikt de woorden 'oppervlakkig' en 'onhandig’ om het optreden van De Ligt te omschrijven. "Zijn grote naam alleen is niet genoeg. Federico Chiesa en Franck Ribéry bezorgden hem problemen", zo klinkt het.

Zijn ongelukkigste moment van de wedstrijd beleefde De Ligt zaterdag na ongeveer een kwartier voetballen: een verkeerde terugspeelbal op doelman Wojciech Szczesny leverde bijna een tegendoelpunt op. Dat wordt hem zwaar aangerekend door de Italiaanse media. "Hij heeft zich nog niet kunnen aanpassen aan zijn nieuwe omgeving. Het is misschien een cliché, maar het is niet eenvoudig om van Ajax om te schakelen naar het Italiaanse voetbal. Zijn technische en fysieke kwaliteiten zijn overduidelijk, maar het tactische aspect van zijn spel verdient nog wat aandacht", schrijft Sport Mediaset. Het sportmedium laat De Ligt wegkomen met een 5,5. Daarmee is de voormalig Ajacied overigens wel de slechtst beoordeelde speler van Juventus, want collega’s Danilo, Leonardo Bonucci en Alex Sandro krijgen respectievelijk een zes, een zeven en een zes.

Het Italiaanse Eurosport constateert dat zijn belabberde terugspeelbal op Szczesny De Ligt wakker schudde. "Hij realiseerde zich daarna dat hij soberder moest spelen. Hij heeft overduidelijk tijd nodig om zich aan zijn nieuwe omgeving aan te passen", zo klinkt het. Eurosport deelt een 5,5 uit aan De Ligt. Datzelfde cijfer krijgt hij van de Italiaanse tak van Goal, al onderbouwt journalist Romeo Agresti dat verder niet. Tancredi Palmeri van onder meer beIN Sports geeft De Ligt een vijf, eveneens zonder onderbouwing. De Nederlandse centrumverdediger is overigens niet de enige grote naam van Juventus die dit seizoen nog zichtbaar zoekende is naar de juiste vorm: Eurosport en de Corriere della Sera zijn opvallend kritisch op de Portugese superster en geven hem een vijf. Sport Mediaset spaart Ronaldo met een 5,5.