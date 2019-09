Hugo Borst en Van Basten verschillen drastisch van mening over Naci Ünüvar

Naci Ünüvar vierde in juni pas zijn zestiende verjaardag, maar de aanvallende middenvelder van Ajax is nu al een van de meest besproken spelers van Nederland. Ünüvar geldt als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Ajax en trainde vrijdag voor het eerst mee met de hoofdmacht. Zaterdagmiddag volgde voor het toptalent de bekroning op een topweek, met een doelpunt en een assist in de wedstrijd van Ajax Onder-19 tegen de leeftijdsgenoten van Sparta Rotterdam (3-1 overwinning). Hugo Borst vindt dat de KNVB reeds alles in het werk moet stellen om Ünüvar te strikken voor het Nederlands elftal; Marco van Basten vindt van niet.

Ofschoon de jeugdexponent van Ajax werd geboren in Zaandam en zijn jeugdinterlands momenteel voor Nederland speelt, zou hij in principe ook nog kunnen opteren voor een interlandloopbaan bij Turkije. Borst adviseert de KNVB, en in het bijzonder bondscoach Ronald Koeman, om Ünüvar reeds 'te paaien'. "Ünüvar is een geweldige speler in de jeugd van Ajax", vertelt de analist zaterdagavond bij FOX Sports. "Hij is een voetballer die niet alleen kan scoren, hoor. Hij heeft een oogstrelende techniek. Hij heeft twee nationaliteiten: de Turkse en de Nederlandse. De discussie is inderdaad behoorlijk gaande: hoe vroeg moet je er nu bij zijn? Als ik Ronald Koeman was, zou ik maar even afreizen en hem proberen te paaien, want zo gaat dat: hard tegen hard."

Borst heeft veel goede verhalen gehoord over Ünüvar. "Je hoort de echo van Abdelhak Nouri galmen, als je mensen over hem hoort praten. Hem wordt echt grote kwaliteiten toegedicht. Dat hij Ajax 1 gaat halen, dat staat voor veel kenners al vast. Hij heeft deze week ook voor het eerst meegetraind." Tafelgenoot Van Basten laat zich niet uit over de kwaliteiten van Ünüvar, maar vindt niet dat de Ajacied gepaaid moet worden door de KNVB om voor Oranje te kiezen. "Het is de keuze van de speler. Ik denk als je in Nederland opgegroeid bent en je voelt je Nederlander, dan kom je graag voor Nederland uit. Als je een ander gevoel hebt, dan moet je vooral voor het andere land kiezen. Ik vind het niet nodig om op onze knieën te gaan liggen voor zo'n speler. Dat vind ik niet nodig", stelt Van Basten.

"Het moet een persoonlijke en verstandige keuze zijn. Het is iets wat zo’n jongen en zijn familie uiteindelijk zelf moeten aanvoelen. Je moet als jonge jongen kijken: waar heb ik persoonlijk de beste toekomst. En dan kijk je ook wel naar de mogelijkheden van ieder nationaal elftal", vervolgt de oud-spits. Borst stelt dat het wellicht 'goed' zou zijn als Koeman Ünüvar in een persoonlijk gesprek zou wijzen op de mogelijkheden die er voor hem zouden liggen bij Oranje. "Dat hoeven wij die spelers niet te vertellen. Dat zullen ze zelf ook wel weten", reageert Van Basten. "Het is ook wel lastig voor een jongetje van zestien, zeventien. Er is een enorme pressie vanuit de ouders en de gemeenschap. Dat is ook ontzettend lastig. En misschien kun je op die leeftijd ook helemaal niet overzien welke gevolgen zo’n keuze heeft", besluit Borst.