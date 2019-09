Ontketende Abraham schrijft historie; Man United en Tottenham juichen eindelijk

Er staat dit seizoen geen maat op Tammy Abraham. Na dubbelslagen in de wedstrijden tegen Norwich City en Sheffield United was de spits van Chelsea goed voor een hattrick tegen Wolverhampton Wanderers, waarmee hij een groot aandeel had in de 2-5 overwinning. Manchester United en Tottenham Hotspur boekten allebei hun eerste zege in vier competitieduels, respectievelijk tegen Leicester City (1-0) en Crystal Palace (4-0).

Wolverhampton Wanderers – Chelsea 2-5

In een tijdsbestek van tien minuten, tussen minuut 31 en 40, trok Chelsea de wedstrijd volledig naar zich toe. Abraham nam de 0-2 en 0-3 voor zijn rekening; het openingsdoelpunt van Fikayo Tomori was echter het meest besproken. De verdediger, die in de vorige speelronde zijn debuut maakte in de Premier League, kreeg de bal vanaf circa 25 meter voor de voeten na een hoekschop. Hij twijfelde geen moment en krulde de bal prachtig tegendraads in de kruising: 0-1. Abraham maakte er kort daarna 0-2 van, na een knappe sprint van Tomori aan de linkerflank. De jonge spits bepaalde de ruststand met een kopbal in de linkerhoek op aangeven van Marcos Alonso. De opmars van Chelsea was opvallend, daar er weinig gebeurde in het eerste halfuur.

Na de pauze had Abraham slechts negen minuten nodig om opnieuw toe te slaan. Hij speelde zichzelf in het strafschopgebied met een heerlijke voetbeweging langs Conor Coady en rondde overtuigend af: 0-4. Abraham, 21 jaar en 347 dagen oud, volgde Eden Hazard (23 jaar en 32 dagen in 2014 tegen Newcastle United) op als jongste maker van een hattrick ooit voor Chelsea in de Premier League. Maar opvallend genoeg schreef Abraham ook op een andere manier geschiedenis, door als eerste speler ooit een hattrick en een eigen doelpunt te maken in hetzelfde Premier League-duel. Hij werkte de bal ongelukkig in eigen doel na een redding van Kepa Arrizabalaga. Patrick Cutrone maakte er 2-4 van, maar diep in de blessuretijd bepaalde Mason Mount de eindstand.

Manchester United – Leicester City 1-0

Twintig minuten voor tijd maakte Chong zijn entree als vervanger van Juan Mata: het waren voor de middenvelder zijn eerste speelminuten van het seizoen. De voormalig jeugdspeler van Feyenoord kwam in een moeilijke fase voor Manchester United binnen de lijnen. De bezoekers stonden weliswaar met 1-0 vast, maar moesten in de tweede helft ook veel verdedigend werk verrichten. Ook in de eerste helft was de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer niet al te overtuigend, maar een doelpunt van Marcus Rashford was genoeg om de rust met een voorsprong in te gaan.

Na zeven minuten mocht Rashford aanleggen vanaf elf meter, nadat hij zelf werd neergehaald door Caglar Söyüncü. Het was een belangrijk moment voor de aanvaller, na zijn gemiste strafschop voor eigen publiek tegen Crystal Palace voor de interlandbreak. Manchester United wist het gaspedaal niet verder in te duwen; doelman David de Gea moest redding brengen op pogingen van James Maddison en Ben Chilwell. Zeven minuten voor het laatste fluitsignaal was Rashford erg dicht bij de 2-0: hij krulde een vrije trap tegen de kruising, terwijl Leicester City in de blessuretijd nog gevaarlijk werd.

Tottenham Hotspur - Crystal Palace 4-0

Tottenham wist het thuispubliek dit seizoen nog maar nauwelijks te verwennen, maar tegen Crystal Palace gaf men in de eerste helft een heuse voetbalshow weg. The Spurs hadden geen kind aan de stadsgenoot en leidden bij rust al met liefst 4-0. Patrick van Aanholt beleefde een ongelukkige middag, want de Nederlandse verdediger werkte de bal na twintig minuten voetballen in eigen doel na een voorzet vanaf de rechterflank. Het betekende de 2-0, want tien minuten ervoor had Heung-Min Son op fraaie wijze de score geopend. Son pikte kort na het eigen doelpunt van Van Aanholt opnieuw zijn treffer mee, voordat Erik Lamela de ruststand bepaalde, na een voorzet van Harry Kane. In de tweede helft nam Tottenham duidelijk gas terug, waardoor een groter verlies Crystal Palace uiteindelijk bespaard bleef.

Brighton & Hove Albion - Burnley 1-1

De wedstrijd in het American Express Community Stadium kwam pas tot leven na rust. Nadat de eerste helft geen doelpunten had opgeleverd, was het Neal Maupay die in de 51ste minuut voor de 1-0 zorgde. De Franse aanvaller volleerde in het strafschopgebied raak na een voorzet van Solomon March. Burnley moest op zoek naar de gelijkmaker, maar het was Brighton dat de wedstrijd bleef bepalen. Davy Pröpper was rond het uur dicht bij de 2-0, maar zijn kopbal zeilde over het doel van de bezoekers. Burnley mocht daardoor lang blijven hopen op een resultaat en in de blessuretijd kon men dankzij Jeff Hendrick alsnog een punt vieren. Erik Pieters speelde overigens de gehele wedstrijd bij Burnley, net zoals Pröpper dat deed namens Brighton.

Sheffield United - Southampton 0-1

De eerste helft op Bramall Lane kon alle kanten op. Een inzet van Charlie Adams eindigde op de paal, waarna David McGoldrick een goede één-op-één kans miste. Southampton was vervolgens via Cedric Soares, een inzet van dichtbij, en een kopbal van Adams opnieuw dicht bij een goal. De laatste kans van het eerste bedrijf was voor McGoldrick na een vrije trap van Oliver Norwood, maar hij kon wederom niet scoren. Een schitterende goal van Moussa Djenepo in de 66e minuut gaf de doorslag: de buitenspeler soleerde zichzelf langs vier opponenten, waarna hij Dean Henderson passeerde. Een hard gelag voor de thuisploeg, die daarvoor een treffer van Oliver McBurnie wegens buitenspel door de VAR afgekeurd zag worden. In de slotfase kreeg Billy Sharp rood van Lee Mason voor een charge op Oriol Romeu.