Pover Juventus bij debuut van Sarri; De Ligt na kwartier met de schrik vrij

In de derde competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen is Juventus voor het eerst aangelopen tegen puntenverlies. Op bezoek bij Fiorentina maakte de regerend kampioen allesbehalve een sterke indruk: 0-0. Matthijs de Ligt deed negentig minuten mee; afgezien van een hachelijk moment in de eerste helft, na een zwakke pass van de verdediger, speelde hij geen al te opvallende rol. In de tweede helft was hij nauwelijks op fouten te betrappen.

Hoewel hij voor de interlandbreak geen gelukkig debuut kende tegen Napoli, startte De Ligt opnieuw in de basis bij Juventus. Het duel met Fiorentina betekende bovendien het officiële debuut van Maurizio Sarri als trainer. Tijdens de eerste twee competitieduels was hij nog herstellende van de gevolgen van een longontsteking, maar in Florence kon hij plaatsnemen in de dug-out. Sarri had de nodige kopzorgen, want twee van zijn basisklanten vielen in de eerste helft al geblesseerd uit. Douglas Costa kreeg na zeven minuten last van zijn hamstring en werd vervangen door Federico Bernardeschi, die terugkeerde op het veld van zijn oude club. Vlak voor het rustsignaal moest Miralem Pjanic vanwege een bovenbeenblessure plaatsmaken voor Rodrigo Bentancur.

Ook het veldspel bood weinig reden tot optimisme voor Sarri. Juventus oogde aanvallend onmachtig en de spelers combineerden nauwelijks met elkaar. Na een kwartier wilde Wojciech Szczesny de bal wegtrappen, maar hij schoot aan tegen Federico Chiesa. Tot de opluchting van de doelman zeilde de bal over zijn lat. Even later moest Szczesny de meubelen redden in de zestiende minuut na een dramatische pass van De Ligt; Franck Ribéry, voor het eerst basisklant bij Fiorentina, was bijna op tijd bij de bal. Ribéry testte even daarna nog de reflexen van Szczesny, terwijl Blaise Matuidi aan de overzijde Bartlomiej Dragowski tot een redding dwong.

Kort na het begin van de tweede helft ontving De Ligt zijn eerste gele kaart in de Serie A voor een overtreding op Ribéry. Het spel van Juventus bleef ondermaats en daardoor geloofde Fiorentina in een overwinning voor eigen publiek. Szczesny hield de bezoekers opnieuw op de been, door een krachtige poging van Danilo te keren. Halverwege het tweede bedrijf schoot Chiesa net over het doel van de Pool. Juventus stelde er nauwelijks dreiging tegenover, afgezien van een omhaal van Ronaldo die over ging. De 1-0 hing in grote delen van de tweede helft nadrukkelijker in de lucht dan de 0-1, maar het duel in Stadio Artemio Franchi bleef uiteindelijk verstoken van doelpunten.