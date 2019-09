Ünüvar bekroont droomweek; publiek geniet van Amerikaanse dribbelaar

Ajax Onder-19 is zaterdagmiddag goed begonnen aan de Eredivisie voor A-junioren. In de eerste speelronde won de ploeg van trainer John Heitinga won, mede dankzij een uitblinkende Naci Ünüvar, met 3-1 van Sparta Rotterdam op De Toekomst. De zestienjarige middenvelder scoorde op fraaie wijze en gaf een assist. Hij bekroonde daarmee een droomweek voor zichzelf.

Vrijdag trainde Ünüvar voor het eerst mee bij de A-selectie van Ajax: trainer Arik ten Hag haalde het toptalent bij de groep in de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen. Een kleine 24 uur later had hij een basisplaats bij de seizoensstart van de Onder-19. Hetzelfde gold overigens voor Filip Frei, deze zomer op huurbasis overgekomen van FC Zürich. De eerste kansen van het duel waren voor Ünüvar: uit een moeilijke hoek was hij niet succesvol, hij krulde een vrije trap over en schoot ruim naast.

Ajax had veel balbezit, maar Sparta stond goed gegroepeered. Daardoor had de ploeg van Heitinga het lastig, totdat Ünüvar de ban wist te breken. Hij werd gelanceerd door een pass van Donny Warmerdam en wipte de bal fraai over de doelman van Sparta. Kort voor de rust kwam Sparta op gelijke hoogte. Daan Reiziger leverde de bal in, waarna Marcus Scholten hard raak schoot van afstand, via de binnenkant van de paal. Na de rust was Youri Regeer met een kopbal dicht bij de 2-1, voordat Enric Llansana alsnog zorgde voor een nieuwe voorsprong na voorbereidend werk van Joshua Pynadath.

Pynadath was ingevallen en zorgde voor nieuwe inspiratie bij Ajax. Het publiek kon de frivoliteit van de Amerikaanse dribbelaar zichtbaar waarderen. Zelf kwam hij ondanks enkele pogingen niet tot scoren, maar dat lukte Nordin Musampa wel na een afgemeten voorzet van Ünüvar vanaf de linkerflank. Daarmee was de zege echter nog niet veiliggesteld. Sparta bleef van zich afbijten en kreeg enkele goede kansen op de 3-2; zo moest Musampa een bal van de lijn haalde. Niettemin kende Ajax een goede seizoensstart én generale repetitie voor het duel met Lille OSC in de groepsfase van de UEFA Youth League op dinsdag.