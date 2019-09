Schrikbarend laag cijfer voor Sergio Ramos; Eden Hazard zorgt voor ergernis

Real Madrid boekte zaterdagmiddag tegen Levante de eerste thuisoverwinning dit seizoen in LaLiga (3-2), maar groot was de euforie na afloop zeker niet in het Santiago Bernabéu. Het elftal van de geplaagde Zinédine Zidane maakte het na een 3-0 voorsprong toch nog spannend en had het uiteindelijk aan doelman Thibaut Courtois te danken dat de punten in Madrid bleven. Aanvoerder Sergio Ramos en debutant Eden Hazard moeten het na afloop onder meer ontgelden.

Ramos ging niet vrijuit bij het eerste doelpunt dat Real Madrid moest incasseren, merkt El Desmarque op. De Spaanse centrumverdediger was Borja Mayoral kwijt bij de 3-1 van Levante en dat wordt hem zwaar aangerekend door El Desmarque. Het Spaanse sportmedium deelt de vedette bij het spelersrapport een schrikbarend laag cijfer uit: een drie. Men verwijt Ramos vooral zijn rol bij de 3-1 van Mayoral. "En dat terwijl hij in de eerste helft nauwelijks getest werd. Hij werd na een uur voetballen terecht gewisseld ten faveure van Éder Militão", zo schrijft de scribent.

Andere media zijn iets milder voor Ramos. Het Catalaanse Sport geeft hem bijvoorbeeld een nipte voldoende: een zes. "Hij herhaalde zijn gebruikelijke spel: onklopbaar in de lucht en in de één-tegen-één-duels. Maar hij zag er zeer slecht uit bij het doelpunt van Borja Mayoral, die met de 3-1 de spanning in de wedstrijd volledig terugbracht." El Desmarque en Sport zijn het er wel over eens zijn dat Karim Benzema zaterdagmiddag de belangrijkste speler aan de kant van Real Madrid was: de Franse spits was goed voor twee doelpunten en krijgt tweemaal een negen. "Hij was excellent spelend met de rug naar het doel toe en creëerde voortdurend ruimte voor zijn teamgenoten", schrijft El Desmarque onder meer. Sport complimenteert Benzema vooral vanwege zijn keuzes aan de bal.

Eden Hazard maakte zijn officiële debuut voor Real Madrid. De afgelopen zomer van Chelsea overgekomen spelmaker deed het laatste halfuur als invaller mee en krijgt van zowel El Desmarque als Sport een zes. Beide media prijzen het hoopgevende debuut van Hazard. Teamgenoot en landgenoot Courtois liet zich direct na afloop echter minder lovend uit over Hazard. "Ik was een aantal keer geïrriteerd door hem, omdat hij de bal met de hak probeerde te versturen en balverlies leed", zo liet de keeper zonder blikken of blozen optekenen door onder meer AS.