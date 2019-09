Jetro Willems is met prachtig doelpunt slechts figurant op Anfield

Liverpool is prima uit de interlandonderbreking gekomen. De koploper van de Premier League won zaterdagmiddag op eigen veld met 3-1 van Newcastle United en is zodoende ook na vijf competitieduels nog altijd foutloos in Engeland. Liverpool kende wel een valse start door een prachtig doelpunt van nota bene Jetro Willems, maar daarna stelde het elftal van manager Jürgen Klopp alsnog orde op zaken. Virgil van Dijk speelde bij Liverpool de gehele wedstrijd; Georginio Wijnaldum deed ruim tachtig minuten mee.

Willems begon bij Newcastle United als linkerwingback in een vijfmansverdediging en had daardoor de gelegenheid om regelmatig op te komen. De voormalig PSV’er liet zich in aanvallend opzicht regelmatig gelden en wist na slechts zeven minuten voetballen op schitterende wijze te scoren. Hij werd op links bereikt door Christian Atsu, waarna hij het duel opzocht met Trent Alexander-Arnold en de bal vrijmaakte voor zijn rechtervoet. Willems haalde vanbinnen het strafschopgebied verwoestend uit en liet Adrián vervolgens kansloos: 0-1.

Willems bezorgde Liverpool zo een valse start, maar the Reds wisten de schade nog in de eerste helft te repareren aan de hand van Sadio Mané. De aanvaller uit Senegal tekende rond het halfuur op fraaie wijze voor de gelijkmaker: na een combinatie met linksback Andy Robertson vond hij de bovenhoek. De 2-1 volgde op slag van rust, na gestuntel van Newcastle United-doelman Martin Dúbravka. De Slowaak leek een steekpass van Roberto Firmino te kunnen onderscheppen, maar verloor het duel uiteindelijk van de doorgelopen Mané. Die kon de bal vervolgens eenvoudig in een leeg doel leggen.

Na de onderbreking wilde Liverpool de wedstrijd zo snel mogelijk in het slot gooien. Het elftal van Klopp stapelde kans op kans, maar onder anderen Wijnaldum, Mané, Alexander-Arnold en Robertson hadden het vizier niet op scherp staan. De eerste goede kans van het tweede bedrijf was voor de bezoekers geweest: Emil Krafth schoot na voorbereidend werk van Atsu in zeer kansrijke positie over. Newcastle United hield lang zicht op een resultaat, maar achttien minuten voor tijd wist Liverpool the Magpies toch definitief van zich af te schudden. Firmino gaf de bal fraai met de hak mee aan Salah, waarna de Egyptenaar versnelde en oog in oog met Dúbravka raak schoot voor de 3-1.