Real Madrid zakt in na show van Karim Benzema; Eden Hazard maakt debuut

Real Madrid heeft zich zaterdagmiddag enigszins hersteld van de twee remises tegen Real Valladolid en Villarreal in aanloop naar de interlandperiode. De ploeg van trainer Zinédine Zidane zegevierde in eigen huis over Levante, dat in de rust tegen een achterstand van 3-0 aankeek en uiteindelijk nog een grote kans op een gelijkspel had: 3-2. Eden Hazard maakte na een uur spelen zijn officiële debuut voor los Merengues.

Real Madrid speelde een zeer goede eerste helft en maakte voor het eerst dit seizoen ook in defensief opzicht een sterke indruk. Het team van Zidane zocht in de eerste twintig minuten nadrukkelijk maar een openingsdoelpunt, maar doelman Aitor Fernández greep enkele keren goed in en een inzet van Lucas Vázquez eindigde op de paal. In de 24e minuut kreeg de Koninklijke loon naar werken: na een goede pass van Daniel Carvajal zette Benzema tussen twee man in zijn hoofd tegen de bal en eindigde het leer in de rechterhoek.

De ploeg van Zidane verdubbelde vijf minuten later de voordelige marge. Na een fout in de defensie van Levante bezorgde James Rodriguez de bal bij Benzema, die het leer met zijn ene voet controleerde en met zijn andere voet tegen de touwen werkte: 2-0. Enkele minuten voor rust verscheen de 3-0 op het scorebord: na voorbereidend werk van Vinicius Jr. tekende Casemiro voor de ruststand in het Santiago Bernabéu.

Ver esta publicación en Instagram Karim Benzema staat na zaterdag op 19 LaLiga-goals in 2019. Alleen in 2011 maakte hij als speler van Real Madrid meer competitiedoelpunten: 22 #benzema #realmadrid #laliga #karimbenzema #halamadrid #vamosreal Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el 14 Sep, 2019 a las 6:02 PDT

Ofschoon Real Madrid over de gehele wedstrijd de betere ploeg was, werd het na rust toch nog zeer spannend. Vier minuten na de onderbreking was het Real Madrid-huurling Borja Mayoral die de aansluitingstreffer voor zijn rekening nam. De VAR onderzocht of er sprake was van buitenspel, maar de 3-1 ging de annalen in. Na nog geen uur spelen stond de paal de 4-1 van Benzema in de weg. De rebound leek een prooi voor Vinicius Jr., maar de inzet van de Braziliaan met links was teleurstellend.

Hazard maakte na een uur spelen zijn debuut, als vervanger van Casemiro. Met de zomeraankoop in de ploeg leek de ploeg van Zidane op te leven. Aitor hield de Belg tot tweemaal toe van het scoren en ook Vinicius Jr. kreeg de bal niet tegen de touwen. Een doelpunt van Vinicius Jr. werd vanwege buitenspel van James na liefst drie minuten en tien seconden door de VAR ongeldig verklaar en een andere ex-Merengue, Gonzalo Melero, kopte een kwartier voor tijd zelfs de 3-2 binnen.

Real Madrid zakte in de slotfase en de extra tijd veel te ver terug en de defensie oogde broos. Na een vrije trap leek Mayoral met een kopbal voor de 3-3 te zorgen, maar Thibaut Courtois hield de Madrilenen met een knappe redding op de been. Daarna eindigde een inzet van José Luis Morales maar net in het zijnet. Door de overwinning komt Real Madrid op acht punten uit vier duels. Atlético Madrid voert momenteel met negen punten uit drie wedstrijden de ranglijst van LaLiga aan.