Jetro Willems scoort prachtig tegen Liverpool: ‘Je wordt er gek van als analist’

Jetro Willems gaf zaterdagmiddag op bijzonder fraaie wijze zijn visitekaartje af bij Liverpool - Newcastle United. De Nederlander begon bij Newcastle United als linkerwingback in een vijfmansverdediging en hielp the Magpies na zeven minuten voetballen aan de leiding op Anfield, door vanbinnen het strafschopgebied schitterend raak te schieten. Jan van Halst blijft zich verbazen over Willems, zo vertelt de analist in de pauze bij Ziggo Sport.

De oud-voetballer van onder meer Ajax merkt op dat Willems aanvallend van grote waarde is voor Newcastle United, maar verdedigend zijn beperkingen blijft houden. "Hij maakt het moeilijk voor een voetbalanalist. Voor de wedstrijd zitten we te vertellen dat hij als linksback wat voorzichtiger moet spelen. Het is natuurlijk de charme van Willems", vertelt Van Halst over de voormalig PSV'er.

"Het mooie is ook: als hij dit voor PSV doet in een thuiswedstrijd tegen RKC, dan zeg je: 'Dit kan natuurlijk niet in de Premier League'. Maar heeft er maling aan: hij doet het gewoon. Dat is ook wel weer zijn charme. Een geweldige goal", analyseert Van Halst het prachtige doelpunt van Willems. Verdedigend blijft Willems wel kwetsbaar, benadrukt Van Halst.

Als voorbeeld toont de analist een moment halverwege de eerste helft waarbij Willems in zijn rug verrast werd door Liverpool-rechtsback Trent Alexander-Arnold. "Hij is speels. Je wordt er gek van als voetbalanalist. Je moet hem natuurlijk gebruiken met zijn diepgang. Dan kan hij lekker heen en weer lopen. Dat naar binnenhalen van de bal kennen we natuurlijk van hem. Verdedigend houdt die gewoon zijn kwetsbaarheden. Dit moet je eigenlijk een beetje voor lief nemen. Dit is die speelsheid van Jetro Willems. Dit krijg je er nooit meer helemaal uit, want hij is al 25."