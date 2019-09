‘Manchester United lost slepende soap op met miljoenencontract’

Manchester United heeft eindelijk met David De Gea een overeenstemming bereikt over een nieuw contract, zo weten The Times en de Daily Mirror zaterdag te melden. De Spaanse doelman gaat zijn aflopende verbintenis met meerdere seizoenen verlengen, tegen een buitengewoon riant salaris.

Het is nog onduidelijk voor hoeveel jaar De Gea gaat bijtekenen. The Times meldt dat de 28-jarige sluitpost zijn handtekening gaat zetten onder een vijfjarig contract, terwijl de Daily Mail spreekt van een verbintenis voor vier jaar. Ook over het salaris lopen de lezingen van beide Engelse kranten wat uiteen. Volgens The Times wordt De Gea met een jaarsalaris van vijftien miljoen euro de bestbetaalde speler van de selectie van Manchester United.

De Daily Mirror stelt dat De Gea na zijn contractverlenging een vast salaris van 282.000 euro per week, wat 14,7 miljoen per jaar betekent, gaat verdienen. Dit zou door middel van bonussen nog kunnen oplopen met een kleine zes miljoen op jaarbasis. Beide partijen zijn nagenoeg akkoord over de contractverlenging, waardoor het akkoord binnen 24 uur al naar buiten zou kunnen komen. Er wordt zelfs gesteld dat Manchester United mogelijk al voor de thuiswedstrijd tegen Leicester City, die zaterdagmiddag afgewerkt wordt, met het nieuws komt.

Met de contractverlenging van De Gea lijkt er een einde te komen aan een slepende soap. De Spaanse doelman wordt al jarenlang in verband gebracht met een vertrek bij Manchester United, daar onder meer Real Madrid, Paris Saint-Germain en Juventus belangstelling zouden hebben gehad. De toekomst van De Gea, die door Manchester United in 2011 voor 25 miljoen euro werd overgenomen van Atlético Madrid, was door zijn contractsituatie lange tijd onduidelijk, maar the Red Devils lijken er dus toch in geslaagd te zijn om hem langer te binden.